Red Bull Racing presenteert de RB14

De auto voor het aankomende seizoen is hier!

Als een vlinder met donkerblauwe vleugels heeft Red Bull Racing het doek getrokken van de RB14. Met deze auto gaan Daniel Ricciardo en Max Verstappen ons dit jaar hopelijk mooie dingen laten zien. Door zijn donkere kleur moet je goed kijken, maar hij zit er echt: de halo.

The technical regulations haven’t changed hugely for 2018. Installing the Halo has been a challenge – mostly in terms of building a chassis strong enough to accommodate it and pass a brutal homologation test – but the rest of the regs have been comparatively stable. That’s the primary reason we’re able to launch earlier than usual.

Er is een grote kans dat de RB14 uiteindelijk niet deze fraaie donkerblauwe kleur gaat krijgen. Red Bull Racing zegt dat dit een testkleur is, met deze RB14 zullen volgende week tests worden gereden op Circuit de Catalunya in Barcelona. Wel maakt het raceteam duidelijk dat de vormen onder de lak een blijvertje zijn.

De RB14 komt vandaag meteen al in actie, Daniel Ricciardo zal achter het stuur plaatsnemen om op Silverstone de nodige promobeelden te maken. Volgende week is de presentatie van de definitieve livery!

Overigens konden we gisteren al lezen wat Helmut Marko te zeggen had over de ontwikkeling van de RB14. De problemen van vorige seizoenen waren volgens de Oostenrijker vooral te wijten aan tijd. “De laatste vijf à zes jaar waren we pas in de tweede helft van het seizoen goed genoeg, uit analyse is gebleken dat we de auto gewoon niet op tijd af hadden.” Dat is ditmaal wel gelukt: “Met ons chassis is veel mogelijk. Als de motor ook goed genoeg is, dan kunnen we voorin meedraaien.”