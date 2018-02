Dit is de eerste Opel Combo met Franse invloeden

Na de Citroën Berlingo, presenteert PSA nu de nieuwe Opel Combo.

Op de Berlingo werd de Citroën familieneus geplakt en Opel koos voor dezelfde strategie bij de nieuwe Combo. De Opel is onder de tak van PSA ontwikkeld en staat op hetzelfde EMP2-platform als de Berlingo.

De gelijkenissen met de Berlingo zijn dan ook daar. De Combo komt er als vijf- en zevenzitter, waarbij de laadvolume varieert van 597 liter tot maximaal 2.693 liter. Net als de Berlingo, krijgt de Combo een reeks rijhulpsystemen, een modern infotainmentsysteem, een head-up display en een achteruitrijcamera.

De Combo is 4,40 meter lang, of 4,75 meter als je kiest voor de verlengde variant. De Duitse autofabrikant meldt dat het busje met diverse turbo benzine- en dieselmotoren zal komen, maar gaat nog niet op detail in. Ga er echter vanuit dat dit de bekende PSA-motoren zijn, die ook naar de Berlingo komen. De verkoop gaat in de eerste helft van 2018 van start. Leveringen zullen in de tweede helft van het jaar plaatsvinden. Had ik al gezegd dat de nieuwe Combo veel technische gelijkenissen heeft met de Citroën Berlingo?