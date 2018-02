Red Bull geeft extra info over ontwikkeling RB14

"Gat met Mercedes wordt kleiner," maar dat hebben we vaker gehoord..

Maandag is het zover, de nieuwe RB14 wordt gepresenteerd. Wordt dit de auto die de spanning in het kampioenschap terug brengt? Volgens Helmut Marko, adviseur bij Red Bull F1, is dit het geval. “We zijn op zijn minst dichter bij Mercedes gekomen”, zegt de Oostenrijker tegen Auto, Motor und Sport. Waar Red Bull ooit nog zonder zweetdruppeltjes kampioen werd in de F1, strijden ze nu met klotsende oksels om de tweede plaats met Ferrari. Mercedes gaat er inmiddels al vier jaar fluitend vandoor met het kampioenschap.

De problemen van vorige seizoenen waren volgens de Oostenrijker te wijten aan een ouderwets probleem: tijd. “De laatste vijf à zes jaar waren we pas in de tweede helft van het seizoen goed genoeg, uit analyse is gebleken dat we de auto gewoon niet op tijd af hadden.”

Red Bull is dit seizoen extra vroeg begonnen met het ontwikkelen van de RB14, met als doel gelijk vanaf de seizoensstart mee te kunnen doen om de nummer 1 positie. Volgens Marko is dit gelukt, “Godzijdank is de auto nu wel vroeg genoeg klaar.” De Red Bull is af en kan maandag gepresenteerd worden. Red Bull is het derde team dat zijn F1 auto voor 2018 presenteert, Haas en Williams waren hen voor.

Het succesvolle ontwikkelingstraject komt volgens Marko mede doordat ontwerper Adrian Newey veel langer aan de auto heeft kunnen sleutelen dan in vorige jaren. Helmut denkt Mercedes op eigen kracht aan te kunnen. “Met ons chassis is veel mogelijk. Als de motor ook goed genoeg is, dan kunnen we voorin meedraaien.”

Deze woorden klinken ons bekend in de oren. Oja, Helmut zei een jaar geleden ongeveer precies hetzelfde. Toen werd al snel duidelijk dat de Red Bull het niet kon waarmaken tegenover de Mercedessen en Ferrari’s. Vooral op betrouwbaarheid liet de Red Bull het afweten. Marko zegt dat vooral Verstappen veel problemen had. “Dat zou dit jaar niet meer het geval moeten zijn. De motor moet nu betrouwbaarder zijn en betere prestaties leveren.”

“Het zal een driestrijd worden met Ferrari en Mercedes. Ons voordeel is dat we met Daniel Ricciardo en Verstappen het sterkste rijdersduo hebben.”

Marko vraagt zich af waar de concurrentie mee zal komen. De prestaties van de nieuwe krachtbron van Mercedes zullen een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de verhoudingen in 2018. “Het gat is hoe dan ook kleiner geworden”, zegt Marko.

Hoe kun je dit nou weten, Marko? Als je niet weet hoe snel je concurrentie is. Laten we hopen dat hij deze uitspraken ergens op baseert, in tegenstelling tot vorig jaar.