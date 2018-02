Kijken we hier naar de gloednieuwe Porsche 911?

Dikke kont!

De Porsche 991 gaat alweer een tijdje mee. Deze zevende generatie 911 werd in 2011 gepresenteerd en volgde de 997 op. Eind 2015 maakten we kennis met de 991.2 en inmiddels leven we in 2018. Een opvolger lijkt niet ver van ons verwijderd.

Het gamma van de 911 laat vaak zien wanneer het einde in zicht is. We hebben ze bijna allemaal gehad. Je kunt inmiddels een woordzoeker maken met alle varianten die zijn gepresenteerd op basis van de 991 en 991.2. Het feest is nog niet afgelopen, want de verwachting is dat Porsche op de aanstaande salon van Genève de 991.2 GT3 RS gaat onthullen.

Die variant zal één van de laatste, zo niet de allerlaatste, zijn op basis van de 991.2. Er bestaat uiteraard een kans dat Porsche nog met een ultiem uitzwaaimodel komt. Je weet het immers nooit met die gasten uit Zuffenhausen.

Via ninastegmaier op Instagram is er een foto opgedoken van de 992. De opvolger van de huidige 991.2. De styling van de 991.2 zal voor een groot deel worden meegenomen naar de nieuwe 911. Check bijvoorbeeld de verticale lamellen en de doorlopende achterlichten. De achterbumper is ook iets anders vormgegeven. De foto zou zijn genomen bij Porsche Centrum Augsburg in Duitsland.

De nieuwe 911 zal de eerste 911 worden die er met een een hybride variant gaat komen. Een overstap naar viercilinders hoeven we echter niet te vrezen. Porsche blijft nog wel even vasthouden aan de geblazen zescilinder boxermotor. Een nadeel van een hybride aandrijving is het extra gewicht dat de 911 met zich mee zal gaan dragen. Door de jaren heen is de Porsche er niet slanker op geworden en de komst van batterijen zal niet bij een ieder als muziek in de oren klinken. De Duitsers zullen vermoedelijk volop aan het experimenteren zijn met materialen als magnesium, aluminum, titanium en carbon om het gewicht enigszins te drukken.

Aan de andere kant kan een hybride aandrijving voor interessante specificaties zorgen. De 991.2 Turbo S is met 580 pk en 700 Nm al bizar snel. De vierwiel aangedreven Porsche zit in 2,9 seconden op de honderd en in 6,5 seconden op 160 km/u. De nieuwe 911 Turbo S, die wellicht 911 Turbo S E Hybrid gaat heten, moet helemaal krankzinnig snel gaan worden. Wat dat betreft vind ik een hybride aandrijflijn wél wat toevoegen.

Op het gebied van interieur kunnen we spieken bij de nieuwe Porsche Cayenne en de Panamera Sport Turismo. De fysieke knoppenreeks gaat exit en maakt plaats voor virtuele knoppen met haptische feedback.

Wanneer de daadwerkelijke onthulling gaat plaatsvinden is nu nog koffiedik kijken.

Met dank aan Robin voor de tip!