Porsche verstopt 992 GT3 in superbowl reclame

Super Porsche.





Volgend weekend staat ‘ie weer op het programma: de Superbowl. Dit enorm(e) Amerikaanse sportfestijn is voor iedereen die weleens op een gridiron gestaan heeft verplichte kost, maar in Nederland ongeveer net zo populair als de gemiddelde derby in de Keuken Kampioen divisie. Zodoende is het moelijk voor te stellen wat de superkom betekent aan de andere kant van de plas. Ongeveer een op de drie Amerikanen kijkt (al dan niet met een schuin oog) naar het festijn. Kijkt men niet voor de wedstrijd zelf, dan wel voor de halftime show. Of natuurlijk voor de speciale en peperdure commercials.

Sommige merken kopen elk jaar ontiegelijk dure zendtijd in tijdens het evenement. Ook automerken zijn vaak goed vertegenwoordigd. De laatste keer dat Porsche echter geld uitgaf om met hun kop op TV te komen tijdens de Superbowl, werd de rekening nog afgerekend in D-Mark. De kalender gaf destijds 1997 aan…

De Stuttgarters moesten dus wel met wat speciaals komen. Sinds gisteren kunnen we kijken of dat gelukt is, want het filmpje staat inmiddels al op Youtube. In tegenstelling tot andere merken bouwt Porsche de spanning dus niet op tot het moment suprême. Althans niet wat betreft de reclame zelf, maar stiekem plagen de Duitsers ons wel met iets anders wat belangrijk is: de nog te onthullen 992 GT3.

Zoals AB-lezer Daan en een aantal mensen op Rennlist al snel opmerkten, staat er tussen de plethora aan moderne en klassieke Porsche’s die opduiken in de reclame een aparte blauwe 911 te shinen. Aan de wielen, de frontsplitter en de vleugel te zien is het een GT3. Maar hé, dat lijkt wel verdacht veel op een 992 verder! De kenmerkende deurklinken zijn een beetje weggeblurd, maar vergelijk het met de 991 GT2 RS die op de voorgrond staat en je ziet het verschil.

De grootste vraag die na het zien van de foto’s bij ons opkomt is of de GT3 misschien toch niet de doorlopende lichtbalk krijgt. Dat zou natuurlijk ‘gek’ zijn omdat het tegenwoordig een kenmerk is van alle Porsche’s. Aan de andere kant hopen we er stiekem wel een beetje op. Vind jij de reclame tof, of komt Porsche nooit meer over dat spotje met de 996 heen?

Dank Daan voor de tip!