Zandvoort krijgt extra perrons voor de F1-mensenmassa

Ook Prorail is zich aan het voorbereiden op het gekkenhuis.





De verbouwingen aan het circuit van Zandvoort zijn in volle gang. Dat het circuit straks gereed is voor de Dutch Grand Prix is één ding, maar de enorme mensenmassa moet er ook nog zien te komen. Daar wordt inmiddels ook aan gewerkt. Prorail is namelijk bezig in allerijl het station Zandvoort uit te breiden. Dat is geen overbodige luxe, want Zandvoort moet zich schrapzetten om 40.000 treinreizigers per dag te ontvangen.

Op dit moment rijden er twee treinen per uur tussen Haarlem en Zandvoort. Tijdens het Formule 1-weekend zet dat natuurlijk geen zoden aan de dijk. Daarom zullen er dan 10 tot 12 treinen per uur rijden.

Het is echter niet alleen een kwestie van meer treinen laten rijden. De mensen moeten ook nog fatsoenlijk uit kunnen stappen. Dat gaat niet goed komen met één middenperron, zoals nu het geval is. Daarom is Prorail bezig om twee extra perrons uit de grond te stampen. Ook worden er dikkere stroomkabels aangelegd om het intensieve treinverkeer aan te kunnen.

Om alles sneller te laten verlopen zal het in- en uitstappen gescheiden worden. De treinreizigers zullen dus aan de ene kant uitstappen, terwijl de mensen tegelijkertijd aan de andere kant instappen.

Het eerste perron is al in aanbouw en zal in februari afgerond worden. Het tweede perron moet in maart klaar zijn, ruim een maand voordat het Formule 1-circus in Zandvoort neer zal strijken.

Foto-credit: Rob Dammers