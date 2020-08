Red Bull vond Hulkenberg helemaal geweldig

Zet de man rechts Hulkenberg spoedig naast de man links in de Red Bull?

Dit F1 seizoen verloopt niet bepaald episch voor Red Bull Racing. Voorafgaand aan het seizoen waren de verwachtingen als vanouds hooggespannen. Honda had er weer wat pk’s bijgevonden en eindelijk zou Red Bull meteen goed uit de startblokken komen, in plaats van doorontwikkelen gedurende het seizoen. Oké, Mercedes had DAS et cetera, maar toch: dit was het jaar dat Verstappen alsnog de jongste wereldkampioen ooit ging worden.

Niets is echter minder waar. De Red Bull RB16 blijkt een stier van het obstinate soort. Sowieso is ‘ie veel minder sterk dan de Mercedes W11, maar daarbij is het ook een onvervalst lastpak. Naar de strenge input van Max luistert het ding nog redelijk, maar teamgenoot Albon kan er absoluut niet mee overweg. Terwijl de voorganger van de Britse Thai opleeft bij Alpha Tauri, zien de carrièrekansen van AA23 er met de race slechter uit.

Veel echte kenners opperen dan ook dat het tijd wordt voor een ervaren rot in de Red Bull. Waarschijnlijk zal ook die langzamer zijn dan Max, want MV33 is natuurlijk de beste. Maar iemand met ervaring is 1) een min of meer bekende grootheid die als meetlat kan fungeren en 2) iemand die je serieus kan nemen qua feedback naar de engineers.

De gedroomde kandidaten van de fans zijn twee Duitsers. De eerste is Sebastian Vettel, die bij Ferrari op een morsdood spoor zit. De tweede is Nico Hulkenberg, die vorig jaar plots zonder zitje kwam te zitten. Nou maakt Seb voorlopig niet heel veel reclame voor zichzelf dit jaar, maar Der Nico greep gisteren zijn invalkans bij Racing Point met beide handen bij de horens.

In de kwalificatie voor de race van vandaag zette de veteraan de roze Mercedes op P3, drie plekjes voor zijn teammaat Lance Stroll. Het was een enorme opsteker voor Nico, die vorig weekend nog een beetje verzoop in alle hectiek die ontstond na de positieve Corona-test van Perez. Helmut Marko van Red Bull is zwaar onder de indruk, zo vertelt hij aan het Duitse RTL:

Ik moet zeggen dat het echt een geweldige prestatie is. Het is pas zijn tweede weekend terug na een lange pauze. Het was echt goed, nee echt geweldig werk. Natuurlijk is de auto goed, maar daar wil ik het niet op afschuiven. Nico komt net na acht maanden van de bank af. Petje af! Helmut Marko, zoekt nieuw Red Bull talent

Ook Max Verstappen wond geen doekjes om zijn bewondering voor Hulkenberg. De Nederlander herhaalde nogmaals dat hij vindt dat de Hulk al een zitje zou moeten hebben in de F1. Een zitje naast onze held zelf dan maar…Laat het weten, in de comments!