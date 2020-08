Porsche 911 GT3 RS MR is de ultieme ‘Ringtool

Het is een hele mond vol, maar met de 911 GT3 RS MR heb je de meest ideale circuit-Porsche ooit gebouwd.

In principe is elke auto een compromis en is elke auto tegen een bepaalde prijs gebouwd. Dit betekent dat hoe indrukwekkend het eindresultaat ook is, dat er altijd wel iets te verbeteren valt. Ook al gaat het dan om producten die min of meer perfect zijn.

Porsche 911

Een duidelijk voorbeeld is de Porsche 911 GT3 RS. Dat is de scherpere en ruigere versie op basis van de 911 GT3. De GT3 is op zijn beurt al de scherpere en ruigere versie van de Porsche 911, dat op zichzelf al een indrukwekkende sportauto is. Dus valt er wat te verbeteren aan de 911 GT3 RS?

911 GT3 RS MR

Ja, die RS kon besteld worden met het Weissach Package, maar het kan nog een tandje ruiger en scherper met deze Porsche 911 GT3 RS MR. Dat is een hele mond vol, maar het is wel de ultieme versie van de ultieme variant op basis van de ultieme sportwagen. Heel oneerbiedig kun je zeggen dat het een getunede Porsche 911 is, maar dat is te kort door de bocht.

Manthey Racing

De ‘MR’ in de naam 911 GT3 RS MR staat voor Manthey Racing. Deze tuner levert kwaliteit dt minimaal op fabrieksniveau is. Hun specialiteit is de 24 uur van de Nurburgring winnen, iets dat ze al 6 maal gedaan hebben, alle zes de keren in een Porsche 911 GT3 RS. Ze weten dus waar ze mee bezig zijn.

Rigoreus

Manthey Racing past het een en andere rigoreus aan, zonder dat het direct opvalt. Het eerste dat ze doen is het aanpassen van het onderstel middels een schroefset van KW Automotive. Er zijn twee typen schroefsets leverbaar. De eerste is op drie manieren in te stellen, de tweede variant kan op vier wijzes worden afgesteld. De schroefsets worden speciaal in opdracht van Manthey Racing voor de 911 GT3 RS MR ontwikkeld door KW.

Aerodynamica

Voor de rest heeft Manthey enorm ingezet op het optimaliseren van de 911 GT3 RS MR op het gebied van aerodynamica. De auto is voorzien van een enorme spoiler met wingtips aan de zijkant en een extra Gurney Flap op de ducktail-spoiler. Verder zijn er diverse flaps aangepast en is de motorkap (achterklep!) van koolstofvezel.

Magnesium

De velgen zijn ook aangepast. Ditmaal geen extreem zwaar gietspul, maar 20″ magnesium wielen. Lichtere wielen zorgen voor een lager onafgeveerd gewicht. Mede hierdoor is komen de onderstelaanpassingen nog beter tot hun recht. De wielen zijn aan de achterzijde voorzien van koolstofvezel Aero Disks. Bijzonder cool.

Remmen upgrades

Om te zorgen dat de GT3 RS MR nog beter stopt, heeft Manthey Racing de remmen voorzien van twee modificaties. Zo zijn de remleidingen met staal omvlochten en zijn er nieuwe remblokken gemonteerd. De keramische remschijven zijn uiteraard al van topkwaliteit en mochten dientengevolge blijven.

Motor

Dan de motor. Manthey Racing respecteert de producten van Porsche en heeft dus géén power-upgrade klaarliggen. Hun overtuiging is dat als Porsche 520 pk voor deze motor ideaal acht, dat er voor hen geen reden is om daaraan te twijfelen. De auto wordt natuurlijk gebruikt c.q. misbruikt op een circuit. Dan wil je niet de betrouwbaarheid ernstig in gevaar brengen voor een paar pk’s bovenin de toeren. Overigens heeft Manthey hetzelfde recept al eens toegepast op de 911 GT2 RS MR.

Alles onderdelen kun je nu bij Manthey Racing bestellen.