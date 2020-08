Kwalificatie Formule 1: 70th Anniversary GP

Wie zet zijn bolide vandaag op P3, voor de Grote Prijs van de 70th Anniversary GP?

De F1 viert dit weekend een feestje, want het is 70 jaar geleden dat de bolides ooit voor het eerst aan de start stonden voor een Grand Prix. Die race vond destijds plaats op het circuit van Silverstone, vandaar dat de race van dit weekend een wat gekke naam heeft gekregen. De andere reden is overigens dat er elk jaar maar één Grand Prix van land ‘X’ mag zijn. Vandaar ook dat er in het verleden weleens een Grand Prix van Europa was, of van Luxemburg, of van San Marino. Want even wat info die je volledig weg zal blazen: Imola ligt niet in San Marino. Nog sterker: de Nürburgring ligt níet in Luxemburg! Kijk, dan weet je dat vanaf nu.

Waar de eerste Grand Prix een dikke 70 jaar geleden een enorm Alfa Romeo feestje werd, is Mercedes tegenwoordig meer premium. De Duitsers zullen vandaag tenzij er gekke dingen gebeuren weer locker naar P1 en P2 gaan, waarschijnlijk in de gebruikelijke volgorde. De vraag is hoe het achter de Mercs verloopt. Gaat Max weer naar P3? Of kunnen Leclerc, Ricciardo en/of de Racing Points roet in het eten gooien?

Q1

Dit keer kiezen niet de Alfa’s, maar de Hazen als eerste de weg uit de pitbox. De klantenteams van Ferrari hebben het heel zwaar dit jaar. In deze sessie zullen ze normaal gesproken weer met elkaar en met Williams vechten op een plekje in Q2. Hulkenberg zet als eerste van de jongens in rappe auto’s een tijd neer. Die blijkt vrij goed te zijn, want Leclerc, Norris en Vettel bijten zich er dik op stuk. Zelfs HAM en BOT zijn maar nipt sneller.

De Mercs geven uiteraard nog niet alles. Dat zien we ook aan het feit dat Verstappen ietsje sneller is. Albon geeft meteen weer enorm veel toe op zijn teamgenoot. We zien in de herhaling waarom: De Britse Thai stuitert hard op de nieuwe kerbstones bij Chapel.

dat betekent ook dat ALB met twee minuutjes te gaan nog maar op P16 staat. Vettel en Stroll doen het niet veel beter op P13 en P14. Russell beukt zich kortstondig naar P8, maar de andere coureurs zien het gevaar. Velen verbeteren zich met een extra rondje. Kvyat is echter wederom de odd man out. Terwijl Grosjean en Russell zich naar Q2 weten te vechten komt de Rus wederom niet verder dan Q1. Hij staat nu 5-0 achter in het kwalificatieduel met Gasly. Magnussen, Latifi en de beide Hazen redden het ook niet om een rondje verder te komen. Stijf achteraan staat het duo van Alfa Romeo. 1950 is lang geleden…

De afvallers: Kvyat, Magnussen, Latifi, Giovinazzi, Raikkonen

Q2

Wellicht krijgen we een primeurtje in Q2. We zien wel vaker dat de snelste teams Q2 proberen te overleven op de medium banden. Maar gaan we vandaag zien dat iemand Q2 doet op de harde banden? Die harde banden waren vorig weekend immers nog gewoon de mediums.

Verstappen gaat het ogenschijnlijk in ieder geval proberen. Terwijl iedereen, inclusief de Mercs, met gele banden Q2 begint, heeft de Nederlander er een setje wit onder gestoken. VER gaat daarmee in eerste instantie naar P4. Hulkenberg schiet na een paarse eerste sector even de baan af en zal dus opnieuw aan de bak moeten. Vettel stuurt de Ferrari naar P10, waarna Leclerc P4 pakt. Ouch.

Aan het eind van de sessie verbeteren een aantal coureurs nog hun tijden. Dat geldt ook voor Sebastian Vettel, maar voor hem is het niet genoeg. De Duitser komt niet verder dan P12. Esteban Ocon, George Russell en Carlos Sainz proberen Q2 te trotseren met slechts één poging tot een snel rondje, maar alledrie zijn ze niet snel genoeg. Hulkenberg gaat nu wel goed en pakt zelfs P2. Nog belangrijker: voor Max lukt het gepoker met de harde band, want hij gaat door naar Q3 als negende. Teammaat Albon mag dit keer ook mee naar Q3. Positieve opvaller is Gasly, die P4 pakt.

De afvallers: Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean, Russell

Q3

Bij de eerste poging gaat Hamilton naar P1, een dikke tiende vóór Bottas. Ricciardo gaat naar de derde plek met zijn voormalig teammaat Hulkenberg op P4. Verstappen en Albon staan gebroederlijk naast elkaar op P5 en P6. Opvallend is dat Ricciardo en de twee Red Bulls hun rondes op de gele banden hebben neergezet. De rest rijdt met softs.

In de tweede run gaan ook de Mercs voor de mediums, maar wisselen de Red Bulls juist naar softs. Ricciardo blijft doorbikkelen op geel met zijn gele bak en de rest gaat voor een tweede run op softs. HAM en BOT rijden in sector één exact dezelfde tijd. HAM geeft BOT daarna echter de pole door voor start-finish wat naar rechts te sturen. Zo wil de Brit maar even bevestigen dat Bottas’ contract verlengen de goede keuze was van het team.

Hulkenberg maakt het een 1-2-3 voor Mercedes. Verstappen komt nog wel sterk voor de dag met een vierde tijd. Ricciardo is vijfde, voor Stroll, Gasly, Leclerc, Albon en Norris.

F1 kwalificatie 70th Anniversary GP: De volledige uitslag