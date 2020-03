Breek: GP van Australië in gevaar, McLaren trekt zich terug

Een McLaren-teamlid is positief getest op het coronavirus, het hele team gaat daarom niet meedoen aan de GP van Australië.

De eerste race van het F1-kalender gaat mogelijk niet door. McLaren Racing heeft zich namelijk teruggetrokken uit de GP van Australië, omdat een teamlid het coronavirus heeft opgelopen. Om welk teamlid het gaat, is niet bekend. Deze persoon zit nu in quarantaine. McLaren gaat deze werknemer nu ondersteunen.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

Eerder gaf F1-directeur Ross Brawn aan dat de Formule 1-races alleen door zouden gaan als alle teams het land binnen mochten komen. Momenteel is McLaren Racing in Australië. Technisch gezien voldoet de GP van Australië dus aan deze criteria. Als een team zelf zou beslissen niet meer aan een race mee te doen, zou dat niet automatisch betekenen dat de hele wedstrijd niet meer door zou gaan, aldus Brawn.

Volgens de BBC hebben vier teamleden van Haas ook symptomen van het coronavirus. Zij zijn getest, maar de uitslagen zijn nog niet binnen. Voor zover bekend doet Haas nog steeds mee aan de F1-race.

Of de GP van Australië doorgaat is nog niet bekend, de Formule 1-organisatie heeft daar nog niets over gecommuniceerd. Eerder werd de GP van China uitgesteld, mogelijk gaat die van Vietnam ook niet door. Eerder gaf Lewis Hamilton aan het ‘schokkend’ te vinden dat de F1-race door zou gaan. De GP van Australië staat gepland voor aanstaande zondag.