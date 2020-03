De Lamborghini Urus van Joel Beukers gaat voor goud

Joel Beukers heeft even een goudkleurig wrapje over zijn Lamborghini Urus laten beuken.

Onze favoriete kort werkende ester Joel Beukers heeft het onvermijdelijke laten doen. Nadat Joel een Lamborghini Urus aan zijn indrukwekkende vloot auto’s toevoegde, was het natuurlijk wachten op de dag dat de Rambo-Lambo voorzien werd van een wrapje. Uiteraard moest die ook weer Joels favoriete kleur hebben, te weten goud. Joel gaat immers niet voor zilver, noch voor -doe eens gek- roze.

Absolute Motors heeft zich inmiddels ontfermd over de schone taak om de Urus om te toveren tot bonafide scoopmobiel. Eerder deed de Nederlandse tuningstoko dat ook al voor Joels Lamborghini Huracan en Ferrari 812 Superfast. En passant is de sportiefste SUV van VAG ook voorzien van wat extra carbon goodies en enorme 24 inch pornojetsers van Vossen Wheels. Teksten als ‘scoopmobiel’, ‘voor goud’ en niet te vergeten ‘breek die hele tent af’ mogen natuurlijk niet ontbreken op het flamboyante plaatwerk. Met al dat carbon doet Joel er wel verstandig aan iets voorzichtiger te rijden met de SUV dan met zijn andere werkpaard:

Het interieur van de nieuwste scoopmobiel is ook lichtjes verswekkerd aangepast, met zwart gemaakte interieurlijsten en dergelijke. Een leuk detail is de twelve o’clock marker op het stuurwiel, die nu goudkleurig is uitgevoerd. Het Lamborghini-logo boven het dashboardkastje is verguld door Goldizio met 24-karaats goud. Check hieronder een filmpje van Joel die met een paar pientere adviseurs voor het eerst kennismaakt met de aangepaste SUV.

Speciaal voor alle groeimaten is Joel vervolgens ook nog even naar de P.C. Hooft gecruist met zijn praktische vechtstier. En dat midden in de pandemie, zoals hij zelf zegt. In zijn eentje tilt die Beukers de hele Amsterdamse middenstand de lucht in. Als dat geen sterke biceps oplevert, dan weten wij het ook niet meer.

Resteert nog de vraag welke van Joels scoopmobielen je het best geslaagd vindt. Wat mij betreft is het simpel: die 812 Superfast is veruit het beste te pruimen. Eensch, of niet?