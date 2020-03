‘Land Rover wil kleine Defender als Audi Q2-concurrent’

Land Rover werkt volgens de laatste geruchten aan een kleine Defender, die moet concurreren met compacte SUV’s als de BMW X2 en de Mercedes-Benz GLA.

De compacte SUV: niet het soort auto waar de gemiddelde benzineliefhebber snel aan denkt, wél een segment dat nu populair is. BMW X2, Mercedes-Benz GLA, Audi Q2… Het zijn van die vreemde auto’s die er op persfoto’s heel groot uitzien, maar het in werkelijkheid niet echt zijn. De compacte SUV is ook een segment die oer-SUV-merk Land Rover niet in haar portfolio heeft zitten. Al komt daar misschien verandering in.

Het Australische Which Car weet namelijk te melden dat Land Rover aan zo’n kleinere SUV werkt. JLR zou nu werken aan een verkorte versie van haar aluminium platform, om dergelijke auto’s onder de Defender– én Range Rover-naam uit te kunnen brengen. Nou is Range Rover al jarenlang vooral een modieuze auto geworden, dus zo heel verbazend is het niet dat ze daar een kleinere versie van willen uitbrengen. Maar de Defender? Dat was altijd een no-nonsense offroader, toch?

Nou, misschien dat deze kleinere Defender dat niet wordt. Dat zou ook totaal niet verbazend zijn. JLR staat immers niet bekend om een bedrijf dat zwemt in het geld, twee maanden terug werden er nog 500 banen geschrapt. Een verkoopsucces is precies wat ze nodig hebben. Een kleine (goedkopere) SUV met de retro-looks van de Defender? Dat zou nou wel eens zo’n verkoopsucces kunnen worden.

De site schrijft verder over een document dat eind vorig jaar lekte, waarin zou staan dat er nog een Defender 130 aan zit te komen. Deze zou op het platform van de 110 rijden, maar dan een langere achterkant hebben. Zo zou er bijvoorbeeld meer plek zijn voor de mensen die op de derde bank zitten. Een Land Rover-woordvoerder zou echter onlangs hebben gezegd dat je niet ‘alles wat op het internet staat moet geloven’. Ook een pick-upversie van de Defender zit er vooralsnog niet in, aldus de bronnen van Which Car. Het falen van de X-Klasse zou Land Rover hebben afgeschrikt.

Voor nu is de kleinste Land Rover Defender de 90. Dit is een driedeurs SUV die minimaal 96.520 euro kost. De vijfdeurs 110 is iets duurder, met 102.520 euro.