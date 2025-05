BREEK! Max Verstappen is vader geworden!

Papa-Max deelt trots de geboorte van zijn eerste kind.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is nu dan eindelijk zo ver: Max Verstappen is op 27-jarige leeftijd voor het eerst vader geworden. Dat maakte de Nederlandse F1-coureur zojuist bekend. Zijn vriendin Kelly Piquet is bevallen van een dochtertje genaamd Lily. Namens het hele AB-team: gefeliciteerd!

Verstappen schrijft op Instagram: ”Welcome to the world, sweet Lily 🌸 Our hearts are fuller than ever – you are our greatest gift. We love you so much 💗”. Eind vorig jaar maakten Kelly Piquet en Max Verstappen bekend dat er een nieuwe racewondertje op komst is. Vlak daarna verspreidt het nieuws over het geslacht van de volgende Verstappen. Bij de babyshower zou een roze boek te zien zijn. Of moeten we daarvoor wachten tot Lily zelf bepaalt welk geslacht het kind wil zijn?

Wist je dat het kind leuke racegenen heeft?

Hier ga je natuurlijk overal over lezen, maar wij doen ook maar gezellig mee. Lily Verstappen beschikt over bijzondere racegenen. Natuurlijk heeft ze Max Verstappen als vader en Jos Verstappen als opa en Sophie Kumpen als oma, maar ook aan de Piquet-kant is er genoeg racebloed. De vader van Kelly is Nelson Piquet. Hij won in de jaren ’80 drie keer de F1-wereldtitel met Brabham. Ook in bonuszus Penelope huist geboren racetalent. Zij heeft Kelly Piquet als moeder en ex-F1-coureur Danill Kvyat als biologische vader.

De geboorte van Lily schopt de raceplanning van haar vader niet in de war. Zoals Helmut Marko al eerder aankondigde, zal Max Verstappen geen F1-sessies missen door de geboorte. Nou ja, de sessies waarin gereden wordt dan. De mediadag voor de GP van Miami die op donderdag 1 mei plaatsvond, moest Verstappen overslaan. Op dat moment was Verstappen nog niet in Florida gesignaleerd. Iets in me zegt dat Verstappen helemaal geen moeite had met het missen van de interviewdag.

Nog maar een dooddoener doen? Na de geboorte van de mini-Verstappen maken Piastri en Norris ineens nog meer kans op het kampioenschap. Volgens de autosportmythe verliezen coureurs drie tienden van een seconde aan racesnelheid wanneer de rijder kinderen heeft verwerkt. Ik vermoed dat die logica niet opgaat voor Max Verstappen.