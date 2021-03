Reminder: je kan met pasen gewoon proefrijden! - Autoblog.nl

Je mag wellicht meer dan je denkt als het gaat om occasion shoppen.

De afgelopen maanden zijn er de nodige ontwikkelingen geweest omtrent het shoppen in Nederland. Ook het kopen van een nieuwe of gebruikte auto heeft met veranderende regels te maken. Je shopt niet elke dag voor een occasion, dus logisch als je een kleine opfrisser nodig hebt om te weten wat er zoal mogelijk is.

Wat mag wel?

Pasen staat voor de deur en dat betekent traditioneel dat autobedrijven uitpakken met leuke kortingen, met name voor occasions. Met de huidige coronaregels mag je gelukkig gewoon naar een autobedrijf toe. Het grote verschil in vergelijking met voorgaande jaren is dat je wel verplicht een afspraak moet maken. Daarnaast moet de afspraak minimaal 10 minuten duren, maar aan die criteria is eenvoudig te voldoen. Even binnenwandelen in een showroom is er helaas niet bij. Het is ook gewoon mogelijk om een proefrit te maken. Dit kan op afspraak bij het autobedrijf, of in overleg een proefrit aan huis mocht je dat prettiger vinden. Meer info over wat wel kan is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

In aanloop naar het paasweekend kun je alvast occasions shoppen op Marktplaats. Veel autobedrijven communiceren met kortingen in advertenties. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je er nog altijd een telefoontje of e-mail aan wagen. Je moet toch al een afspraak maken. Kun je het meteen hebben over een eventuele paas korting..

Kortom, ga met een gerust hart proefrijden dit paasweekend. Je volgende occasion staat op Marktplaats.