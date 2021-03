Lezersvraag: waar erger jij je aan bij online advertenties - Autoblog.nl

Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van een online advertenties bij een occasions is het beste. Helaas heb je die garantie niet altijd.

De ene online occasion advertentie is de andere niet natuurlijk. Autobedrijven hanteren vaak een vaste formule, maar ook dat is niet altijd zo. Er zijn allerlei redenen te verzinnen waar jij je aan zou kunnen ergeren. In deze lezersvraag willen we weten waar jij een hekel aan hebt.

Onduidelijke foto’s. Missende informatie over het onderhoud. Het ontbreken van een kenteken. Opties of het vermogen onjuist of onvolledig ingevuld. Een prijs die achteraf ex BTW is en ergens onderaan de advertentie de prijs inclusief BTW vinden. Noem het maar op. Er zijn zoveel redenen te bedenken waarop online advertenties van occasions beter kunnen.

Gelukkig zijn het leeuwendeel van de advertenties op onder andere Marktplaats gewoon wel goed ingevuld. En natuurlijk kun je altijd even bellen of mailen naar de aanbieder als je echt een mooie occasion hebt gevonden, maar info mist bij de advertentie.

Maar om even terug te komen op deze lezersvraag. Waar erger jij je aan bij online advertenties? Laat het weten met de bijgevoegde poll en vul aan in de comments! Er zijn vast autobedrijven die meelezen en wellicht wat van je input kunnen leren.