Prijs vernieuwde Renault Trafic bekend

De prijs van de vernieuwde Renault Trafic is lekker laag, als je de BTW en BPM niet mee hoeft te rekenen. Dat geldt voor de meeste kopers van die auto ook, trouwens.

Het is een bekend gegeven dat een bestelwagen net eventjes wat langer meedraait. Waar een reguliere personenauto na een jaartje of 7-8 vervangen wordt (of moet worden), hebben bedrijfsauto’s een lagere looptijd. Er worden er minder van verkocht, dus de ontwikkelingskosten kunnen zo iets beter uitgespreid worden. Ook is een ‘nieuw model’ ietsje minder van belang dan daadwerkelijk belangrijke items als functionaliteit, kilometerkostprijs en hoe groot je logo op de zijkant kan zijn.

Daarom had Renault besloten de huidge Trafic bestelbus (generatie X82) wederom een facelift te geven. We konden de eerste beelden al laten zien. Ook de eerste technische info konden we al delen. Voor nu hebben we de prijs van de vernieuwde Renault Trafic voor je!

Prijs vernieuwde Renault Trafic

En de prijs is … 22.180 euro! Dat is een lage prijs, maar onthoud wel dat bij bedrijfswagens altijd men altijd de prijs exclusief BTW en BPM communiceert. Gelukkig vermeldt Renault ook de prijs inclusief die twee belastingen.

Dan kom je namelijk uit op 35.472,66 euro. Over bedrijfswagens heft de fiscus geen BPM en bedrijven kunnen de BTW afdragen. Voor die 22.180 euro heb je wel een ‘gesloten bestel’-uitvoering. Een dubbele cabine is er vanaf 24.840 euro. Heb je liever een platform cabine (dus met helemaal niets erop), dan betaal je 28.740 euro.

In alle gevallen heb je een ‘Blue dCi 110’-motor. Dat is een 110 pk sterke dieselmotor. Een versie met 130 pk, 150 pk of zelfs 170 pk is ook mogelijk. Die laatste twee krachtpatsers zijn eventueel ook mogelijk te bestellen met een EDC-automaat.

Je kunt de Trafic helemaal aankleden en opbouwen als je wenst. Er zijn twee verschillende lengtematen (5,08 meter of 5,48 meter). Daarnaast zijn er ook nog eens twee verschillende hoogtematen: 1,97 meter of 2,49 meter.

Concurrentie

Als we kijken naar de concurrentie, dan kunnen we een ding zeggen: het is spannend! Omdat prijs zo belangrijk is bij dit soort auto’s, zitten alle merken dicht bij elkaar:

Volkswagen Transporter T6.1 L1 26 | 20.200 euro

Peugeot Expert BlueHDI Gesloten bestel Standaard | 20.950 euro

Renault Trafic | 22.180 euro

Ford Transit 2.0 EcoBlue Ambiente Bestel | 25.650 euro

De Transporter is ietsje goedkoper, maar is korter en heeft slechts 90 pk. De Ford Transit heeft een hoger laadvermogen en is ietsje completer uitgerust. Nu de prijs van de vernieuwde Renault Trafic bekend is, kun je ook samenstellen in de Trafic-configurator.

