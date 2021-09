Vernieuwde Renault Trafic best(s)eller vanaf nu te bestellen

Er is nu ook een bestelwagenversie van de vernieuwde Renault Trafic.

De introductie van een nieuwe bedrijfswagen is best wel een dingetje. Waar een personenwagen een jaartje of 7 meegaat, moet een bedrijfswagen het vaak twee keer zo lang uitzoeken.

Een autofabrikant moet dus veel zorg besteden aan het uiteindelijke product. De komende tien jaar zal zo’n model in de showroom staan. Om te zorgen dat een model lang meegaat, moet deze af en toe grondig worden opgefrist.

Vernieuwde Renault Trafic

Met de Renault Trafic is dat niet anders. Sinds 1980 zijn er maar liefst 2.200.000 exemplaren van verkocht. Met recht een bestseller, dus. Om te zorgen dat de Trafic een beetje vers blijft, hebben de Fransen ‘m een grondige opfrisbeurt gegeven. De opgefriste Renault Trafic Spaceclass en Combi konden we al aan je voorstellen, dit is de bestelversie!

Qua uiterlijke verschillen van de vernieuwde Renault Trafic kunnen we kort zijn, alle wijzigingen van de Spaceclass zien we ook op de bestelversie. Het interieur is iets basaler, maar ook hier krijg je een nieuw dashboard. Voor aannemers die hun eigen busjes wat dikker aan willen kleden, er is uiteraard heel veel optioneel mogelijk.

De vernieuwde Renault Trafic is vanaf nu ook te bestellen. Renault Nederland heeft bevestigd dat de orderboeken geopend zijn. Er zijn drie diesels leverbaar. De instapper is een dCi 110 met, jawel, 110 pk. Een stapje hoger staat een gloednieuwe dCi 150. Het vermogen kun je zelf heel erg goed raden. De top-versie is de dCi 170. Die laatste twee motoren kun je bestellen met EDC-automaat met dubbele koppeling, terwijl je standaard altijd een handbak hebt. Alle motoren van de vernieuwde Renault Trafic voldoen aan de Euro 6d-uitstootnorm.

We gaan niet alle mogelijke combinaties behandelen. De reden daarvoor is simpel, er zijn er namelijk 275 varianten! Je kan de auto helemaal laten bouwen zoals je wilt. Het laadvermogen varieert van 5,8 tot 8,9 kubieke meter. Er zijn twee lengteformaten en twee hoogteformaten. Prijzen van de vernieuwde Renault Trafic worden binnenkort door bekendgemaakt. De eerste exemplaren worden begin 2022 geleverd, aldus Renault.