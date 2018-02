Renault Clio IV (2012 – heden) – occasion video & aankoopadvies

De Renault Clio gaat alweer een aantal jaartjes mee. Tijd om te kijken hoe hij het als occasion doet.

Eind 2012 kwam de Renault Clio IV op de markt. Eerst alleen als hatchback, maar een half jaartje later kwam ook de Estate in de showroom te staan. In tegenstelling tot eerdere generaties van de Clio kwam de vierde generatie niet als driedeurs op de markt. Om dat een beetje goed te maken werd de auto wel ontworpen met een verstopte handgreep voor de achterdeuren, waardoor er toch nog een beetje sprake is van een driedeurs silhouet. Als Estate biedt de Clio overigens een behoorlijk ruime kofferbak. De Clio werd midden 2016 voorzien van een subtiele facelift, waarbij in- en exterieur iets opgefrist werden. Belangrijker was echter dat er nieuwe motoren werden geïntroduceerd.

De Clio is wat benzinemotoren betreft geleverd met een 0.9 liter driecilinder, een 1.2 atmosferisch viercilinder en een 1.2 turbo. Bovendien is er natuurlijk nog de R.S. met 1.6 turbo. Op dieselgebied was er minder keuze: een viercilinder 1.5 dCi is het enige wat er te kiezen valt. Qua versnellingsbakken is er keuze uit een handgeschakelde vijfbak en een zesbak EDC automaat met dubbele koppeling.

Aanbod op Autotrack

Er staan bijna 2.400 Clio’s op AutoTrack. Één op de drie auto’s is voorzien van een dieselmotor, de automaat is niet heel populair: daar zijn er ongeveer 150 van te vinden. De verdeling tussen de Estate en de Hatchback is ongeveer 45/55. Er staan een kleine 20 R.S.-jes te koop. De prijzen van alle modellen variëren van €6.000 tot €35.000.

Pluspunten

Betrouwbaar

Nee echt, betrouwbaar

Goede looks

Stuurt strak

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Er zijn online nogal wat mensen die klagen over de verbruikscijfers van de benzinemotoren. Die zouden in de verste verte niet in de buurt komen van de opgegeven waarden

Interieur

De achterbank is wat aan de krappe kant.

Exterieur

De Clio is een auto die vaak als stadsauto gebruikt wordt. Check dus goed of er parkeerschades etc. te vinden zijn en of de velgen nog netjes zijn.

Onderstel

De Clio is wat straf geveerd, dat moet je bevallen. Prettig voor de sportieve rijder, dat wel.

Elektronica

Een sensor op de accu gaat soms stuk, waardoor de auto niet wil starten. Bovendien komt er een foutmelding op het dashboard. Door de sensor op de accu los te koppelen kan je weer rijden, vervanging is niet duur.

De ruitenwissers deden het soms niet goed, hiervoor is een recall geweest. Het gaat om auto’s gebouwd tussen 1 november 2012 en 31 juli 2015.

