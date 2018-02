Vergeet Formule 1, Assen wil grootste kartbaan op aarde

Wat moet een mens zonder dromen?

Als het gaat om het naar zich toetrekken van het circus der Formule 1, is de strijd tussen Zandvoort en Assen bijzonder groot. Kijken we puur naar de geschiedenis, dan lijkt Zandvoort de ideale kandidaat te zijn. Echter kampt het circuit met de nodige obstakels, waardoor het houden van een Grand Prix in Assen een stuk aannemelijker is; zeker nu Charlie Whiting groen licht heeft gegeven. Reden genoeg voor Assen om verder te dromen.

In het licht van recente gebeurtenissen, zijn verschillende ondernemers begonnen met een plan om het voorlopig nog onbestaande F1-toerisme in de buurt te houden. Mocht de Formule 1 binnen nu en enkele jaren hun richting op komen, dan zitten de lokale zakenlieden klaar met een plan om de toeristen voor langere tijd aan zich te verbinden. Tegenover RTV Drenthe vertelde initiatiefnemer Henk Ziengs het volgende:

“We zijn heel enthousiast geworden van de mogelijke komst van de Formule 1 Dutch Grand Prix. Het heeft ons geïnspireerd om verder te denken wat Assen de wereld te bieden heeft rond snelheid en amusement. Het zou zonde zijn als de Formule 1 maar een paar dagen per jaar publiek oplevert. TT SpeedWorld zal onze regio structureel toerisme opleveren.”

TT SpeedWorld is een voorlopig nog fictief attractiepark bestaande uit verschillende onderdelen. Voornaamste hiervan is een kartbaan, die volgens de huidige ideeeën de grootste ter wereld zou moeten worden. Naast deze kartbaan moeten er hotels komen, evenals een kombaan om met fietsen te racen. Bezoekers kunnen hier eventueel ook nog elektronisch racen, waarmee ze waarschijnlijk doelen op het organiseren van eSports.

Mocht het allemaal in goede banen worden geleid, dan verwachten de initiatiefnemers dat de bezoekersaantallen tussen de 2 en 3 miljoen per jaar zullen liggen. Ambitieus, maar dromen mag altijd.

Binnen vier maanden wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.