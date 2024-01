Weg met de Mazda 6, leve de cross-over!

Aan alles komt een einde en nu lijkt ook het doek te vallen voor de Mazda 6. Is de Mazda 6 dood?

Het Japanse merk Mazda doet graag de dingen net een beetje anders dan andere merken. Dat heeft toch in de loop der jaren een grote schare fans opgeleverd. Ondergetekende zat bijvoorbeeld heel zijn jeugd in verschillende Mazda 626’s op de achterbank. Bij ons werd altijd Mazda gereden. Vroeger.

De opvolger van de 626 was in 2002 in ons land de Mazda 6. Een middelgrote sedan zoals je die uit Japan verwacht. Uiteraard ook als station verkrijgbaar bij ons.

Stop productie Japan

Het merk heeft bekend gemaakt te gaan stoppen met de productie van de Mazda 6 in Japan. In Japan stopt in april na 22 jaar de fabricage van de 6, zo weet motor1.com te melden.

De huidige generatie loopt al weer mee sinds 2012 en hoewel Mazda er van houdt om regelmatig facelifts en veranderingen door te voeren is de auto inmiddels aardig op leeftijd. In 2021 nam de Verenigde Staten al afscheid van de Mazda 6 en vorig jaar volgde het Verenigd Koninkrijk.

Leve de crossover!

Het merk is vooralsnog niet van plan om de leegte die de 6 achterlaat op te vullen met een nieuwe auto. De CX cross-over reeks moet de rol van de Mazda 6 gaan overnemen. Of dat genoeg gaat zijn voor de huidige klanten is nog de vraag. Zeker is dat de Mazda CX-3, CX-30, CX-5 en CX-60 in ieder geval in ons land stukken populairder zijn dan de 6.

Is de Mazda 6 dood?

Nog niet! De productie gaat stoppen in Japan. De auto wordt ook nog buiten Japan gebouwd en daar zal de auto vooralsnog van de band blijven rollen. De kans echter dat er alsnog een opvolger van de Mazda 6 gaat komen lijkt echter klein. En zo is weer een auto het slachtoffer van de honger naar cross-overs.