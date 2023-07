Renault Mégane IV 2016-2021 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Renault Mégane IV 2016-2021.

In dit aankoopadvies bekijken we een occasion uit het c-segment. Een concurrent van onder andere de Volkswagen Golf, de Ford Focus en de Peugeot 308.

We duiken voor ons occasion aankoopadvies in de Renault Mégane IV. De allereerste Mégane dateert al weer uit 1995 en vandaag hebben we het dus over de vierde generatie. Die kwam in 2016 bij de dealer te staan. In ons land enkel nog als vijfdeurs hatchback en als praktische stationwagon. Dus geen coupé, geen cabrio en geen sedan, al was die laatste er in andere delen van de wereld wel gewoon.

Meest in het oog springend was het gewijzigde front van de Mégane IV. De LED-strip onder de koplampen is kenmerkend voor deze generatie.

De grootste stappen werden echter in het interieur gezet, met een groot centraal display waarop je alles van de auto kunt bedienen. De namen qua uitvoeringen zoals Life, Zen, Limited en Bose waren ook nieuw. Qua benzinemotoren was er keuze uit allemaal TCe turbomotoren. Daarnaast was er keuze uit enkele dCi diesels. Die diesels waren bij de III nog erg belangrijk, zeker omdat je in 2012 en 2013 ook met de stationwagon in aanmerking kwam voor verlaagde bijtelling. De Mégane IV diesels moesten het op eigen kracht doen.

Er kwam ook een Mégane RS met een nieuwe 1.8 motor en 280 pk. Zelf kiezen of je een handbak of een automaat wil. In 2019 deed Renault Sport er nog een stapje bovenop met de Mégane RS Trophy. In 2020 was het tijd voor een subtiele facelift en werd ook de E-Tech plug-in hybride aan het aanbod toegevoegd.

De Renault Mégane is een goed verkochte auto, maar er zijn natuurlijk wel een paar aandachtspuntjes te vinden als je jezelf aan het oriënteren bent op een Renault Mégane IV 2016-2021. In dit aankoopadvies zetten we ze even op een rijtje.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Renault Mégane IV 2016-2021 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Renault Mégane IV 2016-2021 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Allereerst de carrosserie. Vroeger werd er over Renault altijd gegrapt. Aaahhh Renault! Roest En Narigheid Achtervolgen U Lange Tijd! Nou van roest en narigheid is allang geen sprake meer. De carrosserie kent eigenlijk gewoon weinig problemen.

Windgeruis bij de achterklep wordt vaker gemeld. Relatief eenvoudig op te lossen door het stellen van de klep waardoor hij beter aansluit op de carrosserie.

Let even op als je in de markt bent voor een RS Trophy. Die was optioneel leverbaar met carbon wielen. Vet natuurlijk, maar ook erg kwetsbaar. Zitten die wielen erop, maar hebben ze beschadigingen en moet je ze vervangen, bedenk dan dat je daarvoor een hele dikke portemonnee mee moet nemen.

Een ander dingetje wat we tegenkomen is waterophoping in het portiervak aan de passagierzijde. Het probleem is het plastic wat achter de deurpanelen zit. Dit is dan losgelaten van zijn houder of gewoon versleten. Even vervangen of vastzetten en het water blijft buiten.

Onderstel

Het onderstel dan. Let bij de proefrit op de achterdempers. Die willen nog wel eens gaan kraken en piepen en worden menigmaal al redelijk snel in de levenscyclus vervangen.

Ook bijgeluiden bij de achteras worden gemeld. Dat lost Renault op door een soort schuim in de asbrug te spuiten.

Nog een ander dingetje. Als je remschijven vervangen moeten worden, hou er dan rekening mee dat de wielnaaf ook meteen vervangen wordt. Beetje gek dingetje, maar zo is het nu eenmaal geconstrueerd.

Dan iets wat aan het onderstel vast zit. De trekhaak. Bij de Renault Mégane III was het probleem dat de kogel te laag zat. Dat is hier opgelost. Let alleen even op als je een Mégane IV GT op de korrel hebt. Onder deze auto zit een ander onderstel dan onder de andere modellen. Dat betekent ook een andere balk om de trekhaak te bevestigen. We komen online gevallen tegen waar de auto’s een normale trekhaak hebben gekregen. Dat past niet. Dan zit er speling (tot wel 2 cm) op je trekhaak en dat is niet de bedoeling. Check de trekhaak dus voor aankoop.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. De Renault Mégane IV is geleverd met een handbak en een EDC automaat. Die automaat is niet altijd probleemloos (kan olie lekken en bokken). Vanaf 2017 is hiervan de tweede generatie in de Mégane gekomen en als je zoekt naar een automaat is het aan te raden om te zoeken naar een exemplaar van na 2017. Die tweede generatie EDC is nagenoeg probleemloos.

Elektronica

Dan over de elektronica. In de Mégane IV zit ten opzichte van zijn voorganger een splinternieuw R-Link systeem. In de eerste exemplaren had die software de nodige problemen. Dat is allemaal met updates grotendeels verholpen, maar altijd goed om te checken of die updates ook uitgevoerd zijn. Na de facelift is het infotainment sowieso een stuk beter voor elkaar. Vind je dit extra belangrijk ga dan voor een exemplaar van na 2020.

Incidenteel worden er ook wat probleempjes met de startknop gemeld. Druk je startknop in en gebeurt er niets kan de batterij van je sleutelkaart leeg zijn. Hou hem dan bij de startknop en dan start hij waarschijnlijk nog wel een keer. Een andere mogelijkheid is dat de startknop gestoord wordt door een ander apparaat op dezelfde frequentie. Bijvoorbeeld een mobieltje of een GSM zendmast.

De elektrische ramen hebben ook nog wel eens kuren. Open je ramen tijdens de proefrit allemaal helemaal en sluit ze weer. Bemerk je een aarzeling of een vertraging tijdens het openen en sluiten dan zou het raammechanisme zomaar eens kapot kunnen zijn. Enige oplossing is dan vervangen.

Verder komen we nog wat problemen tegen met de stuurbekrachtiging. Die valt uit. Dat komt eigenlijk altijd doordat de accu niet genoeg stroom levert om de stuurbekrachtiging te activeren. Een nieuwe accu is dan de oplossing. Overigens voel je het natuurlijk tijdens een proefrit meteen als er iets met je stuurbekrachtiging is.

Ook de verwarmingsweerstand is iets wat we hier en daar online tegenkomen. De kachel werkt wel, maar niet overal in de auto. Het beste onderzoek je dit door je kachel volle bak aan te zetten tijdens de proefrit. De verwarmingsweerstand kan verstopt zijn en dan werkt de verwarming niet naar behoren. Altijd een goed idee om de warmste en de koudste stand van je kachel en airco uit testen bij een proefrit.

Dan nog één dingetje. Komt niet superveel voor, maar als het gebeurt ben je niet blij. Nogmaals, komt zeker niet vaak voor, maar we noemen het toch omdat het erg onprettig is als het jou gebeurt. Je rijdt lekker in het donker met je Renault Mégane en dan gaan opeens je koplampen uit… Je automatische verlichting werkt dan dus niet naar behoren en dat systeem moet dan gecheckt worden.

Motoren

Motorisch gezien is het zeker bij de 1.2 TCe motoren opletten wat betreft de distributieketting. Het komt echt niet alleen bij Renault voor. Ook andere merken hebben er last van, maar er zijn aardig wat meldingen over opgerekte distributiekettingen. Rij je proef in een Mégane met deze motor ben dan alert op rammelende of slepende geluiden en een verhoogd olieverbruik. De 1.3 TCe motoren hebben ook een ketting, hier worden minder problemen gemeld.

Wat we ook veel tegenkomen bij de 1.2 TCe motoren is stotteren en schokken in bepaalde toerengebieden. En dan vooral als je aan het einde van de tweede versnelling zit. Dit wordt veroorzaakt door de software. Die is zoals die is om de vereiste CO2 uitstoot voor de Euro 6 norm te halen en veroorzaakt dat stotteren. De enige oplossing is de software aanpassen, maar dat is niet legaal, want dan voldoet hij niet meer aan de norm. Dus voor lief nemen, of een wat jonger exemplaar zoeken met de 1.3 TCe.

Diezelfde 1.2 motor verbruikt ook aardig wat olie. Vijf liter per 10.000 kilometer is geen uitzondering. Gevoelsmatig zouden we als je de keus hebt adviseren om de modernere 1.3 motor te zoeken die vanaf 2018 in de Mégane IV is geleverd.

De 1.5 dCi motor is in vroege Mégane IV exemplaren bekend met startproblemen in de winter. Er kan ijsvorming zijn in de verbrandingsruimte waardoor de motor niet kan rondgaan. Vervolgens slaat er een hoofdzekering door bij de accu waardoor er nog meer niet werkt. Dat vocht moet ontdooit worden en de rest van het inlaatsysteem moet vochtvrij gemaakt worden. Naar de garage dus. Na 2019 zou dit probleem verholpen moeten zijn.

Het vacuümsysteem van de 1.5 diesel is gevoelig voor vervuiling. Bij tijdig verhelpen geen probleem, maar is er mee doorgereden kan er schade zijn aan de turbo. Altijd fijn om te weten of er tijdig onderhoud gepleegd is en dit soort zaken dan zijn aangepakt.

Overigens is de 1.5 diesel van Renault een motor die al zo’n 25 jaar is doorontwikkeld. In de basis gewoon een hele betrouwbare motorisering. In de Renault Mégane IV wel voorzien van een AdBlue systeem. Dus daar de levels ook even van in de gaten houden.

Veel gemeld online wordt ook gebrek aan motorprestaties van de dieselmodellen. Dit komt vaak voor en heeft vaak te maken met het niet warm worden van het diesel partikel filter, oftewel de roetfilter. Ja je moet dan ook lange afstanden rijden met een diesel, daar is ie voor bedoeld. Maak meer toeren en laat de roetfilter goed warm worden. Werkt dit niet meer dan zit er niets anders op dan de roetfilter vervangen net als de oliefilters.

Verder worden er veel problemen gemeld rondom de katalysator. Na verloop van tijd kunnen afzettingen zich ophopen in de katalysator en zo verstopt raken. Hier is ook een terugroepactie op geweest voor alle modellen uit 2019. Een andere terugroepactie heeft betrekking op een defecte oliedrukmagneetklep. Daardoor kon olie vrij in de motor bewegen en de oliedruk gevaarlijk hoog worden. Even checken bij RDW.nl of er nog een terugroepactie openstaat dus!

Benzine

1.2 TCe 100 pk (tot 2018)

1.3 TCe 115 pk (vanaf 2018)

1.2 TCe 130 pk (tot 2018)

1.3 TCe 140 pk (vanaf 2018)

1.3 TCe 160 pk (vanaf 2018)

1.6 TCe 205 pk (tot 2018)

1.6 E-tech plug-in hybride 158 pk (2020 – 2022)

1.8 Turbo RS 280 pk (vanaf 2018)

1.8 Turbo RS Trophy 300 pk (vanaf 2018)

Diesel

1.5 dCi 110 pk

1.6 dCi 130 pk

1.6 dCi EDC 165 pk (tot 2018)

Aanbod Renault Mégane IV 2016-2021 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook van de Renault Mégane IV 2016-2021 is er een ruim aanbod te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 550 exemplaren van de Renault Mégane IV 2016-2021 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren van een diesel met 3,5 ton op de teller voor 7.250 euro tot een hagelnieuwe Mégane RS Trophy uit 2021 met 300 pk voor 69.500 euro. Voor het totale aanbod van de Renault Mégane IV 2016-2021 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Renault Mégane Estate 1.3 TCe 140 pk in de Bose uitvoering. We mochten dit exemplaar lenen bij Renault Stam in Nieuwegein.