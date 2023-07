Niemand minder dan Nico Rosberg heeft wel advies voor Perez

Als er iemand is die weet hoe je een onverslaanbare teamgenoot moet verslaan, is het Nico Rosberg wel…

Soms hebben we het wel te doen met Sergio Perez hoor. Natuurlijk heeft hij een geweldige baan en rijdt hij voor een flink bedrag in de snelste auto’s ter wereld, maar hij heeft Max Verstappen als teamgenoot. En zeker de afgelopen jaren was dat niet altijd makkelijk.

Max wint namelijk alles wat er te winnen valt en met dezelfde auto heeft Perez het al lastig om überhaupt in de top 10 te kwalificeren. Dat doet wat met je, lijkt ons. En ik kan het weten, want hoe hard ik ook mijn best doe, ik zal nooit het niveau halen van @willeme… Maar Checo -en ik- krijgen advies. Van Nico Rosberg!

Nico Rosberg geeft Perez een paar adviezen

Want als er iemand weet hoe je een onverslaanbare teamgenoot moet pakken, is het Nico wel. In 2016 lukte het hem en werd hij wereldkampioen, weten we nog? Dus laten we zijn adviezen maar vooral serieus nemen, hij kan het immers weten.

Allereerst zegt Nico dat Perez moet stoppen met in de winter roepen dat hij wereldkampioen gaat worden. Hij moet het per race bekijken, alles geven en hopen op een goed resultaat. En dan de volgende race opnieuw.

Verder moet hij zijn sociale media uitzetten. De hele wereld maakt en stuurt memes van Perez rond en het maakt niet uit hoe professioneel je bent, het doet toch iets met je. Aldus Rosberg. Hij deed het in elk geval wel en met resultaat.

Als laatste moet hij een modus vinden om met het journaille om te gaan dat hem op donderdag het vuur aan de schenen legt met vragen als “ben je bang je stoeltje kwijt te raken aan Ricciardo?”. Als hem dat lukt, staat hem volgens Rosberg niets meer in de weg om Verstappen te verslaan.

Het zou mooi zijn, maar wij hebben er een hard hoofd in. In het verleden behaalde resultaten bieden immers geen garantie voor de toekomst…

Via RacingNews365