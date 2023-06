Koop de ultieme Renault Mégane op Marktplaats

Iemand een gloednieuwe Mégane Trophy-R? Dit is je kans!

Eerder dit jaar was er treurig nieuws vanuit Renault. Ze presenteerden namelijk de Mégane R.S. Ultime. Wat is daar zo erg aan? Nou, het is de allerlaatste Mégane R.S. en tevens het allerlaatste product van Renault Sport. Daarmee komt er toch wel een einde aan een tijdperk.

De Mégane R.S. is dus niet meer nieuw te krijgen (de normale Mégane hatchback overigens ook niet), maar we hebben toch goed nieuws. Er is namelijk een Mégane R.S. op Marktplaats verschenen die letterlijk nog gloednieuw is, ook al is het bouwjaar 2021.

En het is niet zomaar een Mégane R.S., maar ook nog eens de ultieme versie: de Trophy-R. Dit werd in 2019 de snelste voorwielaandrijver op de Nordschleife. Het record is inmiddels weer heroverd door Honda, maar het geeft wel aan dat dit een vrij serieuze hot hatch is.

Met 300 pk heeft de Trophy-R net zoveel vermogen als de Trophy, dus het verschil zit ‘m in andere zaken. Het gewicht bijvoorbeeld. Renault heeft de achterbank eruit gesloopt en er een titanium Akrapovic-uitlaat onder gehangen. Ook de motorkap is lichter. Al met al scheelt het 130 kg.

Dat is nog niet alles: de Mégane R.S. Trophy-R heeft ook instelbare Öhlins-schokdempers en speciale Brembo-remmen. Dit alles maakt het de ideale auto om over de Nordschleife te jagen. Al moet je dit exemplaar nog wel even inrijden voordat je die kant op gaat.

Deze Mégane R.S. Trophy-R heeft namelijk welgeteld 54 km op de teller staan. Het lijkt er dus op dat deze auto vooral gekocht is als investering. De Trophy-R is ook maar in een beperkte oplage gebouwd: dit is nummertje 291 van de 500.

Investering of niet, er is wel afgeschreven op deze auto. De nieuwprijs was in 2019 namelijk €76.490 en hij staat nu op Marktplaats voor €69.500. Terwijl hij in feite nog steeds nieuw is. Tel uit je winst!