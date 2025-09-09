Met deze batterij kan de Mercedes EQS 1.200 km rijden op één lading

De solid-state batterij is het antwoord van Mercedes op de traditionele diesel.

Ooit was Tesla pioneer op het gebied van elektrisch rijden. Anno 2025 zijn er veel meer merken over de hele wereld enorm innovatief bezig. Bijvoorbeeld Mercedes. Eerst lieten ze al de ontzettend indrukwekkende AMG GT XX zien en nu is het de EQS waarmee het merk stappen zet.

De conventionele accu werd vervangen voor een solid-state batterij. Vervolgens werd een roadtrip ondernomen van Stuttgart naar Malmö. De hele reis werd afgelegd zonder te hoeven laden. Cool.

De rit voerde over de A7 en E20 via Duitsland en Denemarken naar Zweden en was goed voor 1.205 kilometer in totaal. Aangekomen in Malmö stond er nog altijd 137 kilometer in de digitale tank. Daarmee komt het totaalpotentieel van de accu dus uit op ruim 1.340 kilometer.

Solid-state batterij in de EQS

Mercedes benadrukt dat dit geen theoretische proef was, maar een echte rit over de openbare weg, compleet met snelwegen, verkeer en realistische omstandigheden. Daarmee wil het merk aantonen dat solid-state batterijen niet alleen op papier indrukwekkend zijn, maar ook in de praktijk een toekomst hebben.

De batterij maakt gebruik van lithium-metaalcellen die zijn ontwikkeld door Factorial Energy uit de VS. Het is zeker nog niet klaar om grootschalig in productieauto’s aan te bieden, maar Mercedes is hier wel volop mee bezig. Interessant aan de solid-state batterij is dat deze 25 procent meer bruikbare energie biedt, terwijl formaat en gewicht ongeveer gelijk zijn aan de huidige EQS-accu. Daardoor past het systeem ook gewoon in de elektrische limo van Benz.

Meerdere merken houden zich bezig met de solid-state batterijtechnologie. Het zou de volgende stap kunnen betekenen voor de elektrische auto. Want zeg nou zelf. Een actieradius van meer dan 1.000 kilometer met een diesel vinden we heerlijk. Als je dat principe naar een EV kunt brengen, waarom niet. Waar kunnen we tekenen?