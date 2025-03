Renault 5 Turbo 3E is een rallymonster met 4.800 Nm koppel! [VIDEO]

Renault noemt het zelf een kleine supercar.

Wat als Renault nooit had bedacht om de doodgewone, zwaar overhellende 5 te transformeren in een hete hatchback? Dan was de Renault 5 Turbo er nooit gekomen. Daardoor was deze elektrische 5 Turbo 3E er ook niet gekomen. Het Franse merk durft het weer aan om de populaire hatchback te veranderen in een waanzinnige hatchback, zij het deze keer als EV.

Je ziet hier een ”moderne, elektrische reïncarnatie van de 5 en 2 Turbo”. Dat is inclusief de tegenwoordige specificaties. Het eerdergenoemde vermogen van 500 pk kan de deur uit. Renault communiceert nu een elektrische power van 540 pk. Het koppel is nog wat indrukwekkender. Ja, het is een EV, dus is het koppel gigantisch. Maar 4.800 Nm koppel? Dat hebben we nog niet vaak gezien. Hoe de Renault aan zoveel koppel komt, legt @Wouter uit in de video. Maar om maar eens een vergelijking te maken: een Rimac Nevera heeft bijvoorbeeld maar een schamele 2.360 Nm. De amateurs.

Het ontladen gaat zo snel dankzij 800-volt architectuur. Momenteel is dit onderdeel dat EV’s onderscheid van elektrische auto’s met 400-volt architectuur. Opladen gaat door deze basis ook vlug. Je kunt snelladen met 350kW waardoor je in 15 minuten van 15 naar 80 procent vol gaat. De standaard meetstaf van 10 naar 80 procent zal daar niet heel ver van af zitten. Dankzij een 70-kWh batterij moet je 400 kilometer ver kunnen komen.

Nieuwe basis

Speciaal voor de Turbo 3E hebben Renault en Alpine een nieuw platform gebouwd. Het is dus niet een omgebouwde 5 E-Tech. De nieuwe basis is een stukje langer dan de gewone 5 en de voorruit staat een stuk verder terug. Ook leuk: alle elektrische power gaat naar de achterwielen.

Driften is door het RWD een eitje. Zeker wanneer je de drift-assist-functie inschakelt. Voor wat extra rallygevoel plaatst Renault een grote verticale handrem. De rest van het interieur bestaat uit twee schermen (eentje van 10,1 inch en eentje van 10,25 inch) met Google-software, kuipstoeltjes met zespuntsgordels en veel alcantara.

Sprintsnelheid valt mee

Met zoveel bakken koppel zou je verwachten dat het sprintje naar 100 km/u binnen drie tellen wel gepiept zou zijn. Niet dus. De Renault 5 Turbo 3E doet er ”minder dan 3,5 seconden” over om de maximumsnelheid op de meeste Nederlandse snelwegen aan te tikken. Dat heeft aan de ene kant te maken met het gewicht van 1.450 kilo. Daarnaast is de Renault een echt downforce monster. Daardoor plakt ie lekker aan het asfalt in de bochten, maar heb je ook last van wat meer luchtweerstand op de rechte stukken. De begrensde topsnelheid in de circuitmodus is voor een EV dan wel weer indrukwekkend: 270 km/u.

Wanneer komt de Renault 5 Turbo 3E?

Renault gaat maar 1.980 stuks van de mini-supercar bouwen. 1.980 verwijst naar het bouwjaar van de originele Renault 5 Turbo. Elk exemplaar wordt genummerd en klanten krijgen bij bestelling de mogelijkheid om hun favoriete nummer te kiezen. Nu maar hopen dat je de eerste bent die 69 als lievelingsgetal heeft. De reserveringen beginnen over een paar weken. Voor de spotters: de leveringen moeten in de eerste helft van 2027. Wat de 1.980 gelukkigen moeten betalen, is nog niet bekend.