Het volgende succesnummer?

Met meer dan 17 miljoen verkochte exemplaren in 120 landen is de Renault Clio de bestverkochte Franse auto ooit. In de eerste helft van 2025 rolde de zesde generatie al 122.489 keer de Europese showrooms uit – goed voor een tweede plek achter de Dacia Sandero. Nu is het tijd voor een update van Renaults succesnummer.

Wat doe je met een nieuwe generatie van een model dat goed verkoopt? Juist, het ontwerp compleet veranderen. Kijk alleen al naar de voorzijde. Hij valt op door een langere motorkap en diamantvormen in de grille. Een kopie van de Mercedes-sterretjesgrille?

De hatchback heeft strakke lijnen naar achteren naast matzwarte of glanzende wielkastlijsten. Achterop zijn er gloednieuwe achterlichten en vinden we een soort ducktailachtige spoiler in de achterlep. ‘Gedurfd’ is het eerste woord dat in me opkomt bij dit ontwerp.

De nieuwe Clio staat op het CMF-B-platform en groeit een stukje: 4,12 meter lang, 1,73 meter breed en 1,45 meter hoog. De wielbasis nam met 8 millimeter toe en de spoorbreedtes zijn breder. Het resultaat: extra bagageruimte (391 liter afhankelijk van de aandrijflijn) en wielen tot 18 inch. Behoorlijk groot voor een Cliootje.

Specificaties

Er komen drie aandrijflijnen: een TCe-benzineversie met 115 pk (inclusief optionele handbak!), een Eco-G op benzine en LPG met 120 pk, maar ook een hybride E-Tech. Deze sterkste variant is een full hybrid en kiest dus zelf wanneer hij elektrisch of op benzine rijdt. De krachtbron heeft 162 pk. De 1.8-liter viercilinder met elektrohulp is de sterkste, maakt de Clio de snelste (0-100 in 8,3 seconden) en de zuinigste met een verbruik van 1 op 26. Volgens Renault zou je er zelfs 80 procent van de tijd in de stad elektrisch mee kunnen rijden, terwijl de accu maar 1,4-kWh groot is.

Binnenin monteert Renault standaard twee schermen van 10,1 inch met het OpenR Link-systeem. Google-diensten zijn geïntegreerd en er zit 2 GB data bij inbegrepen. Verder biedt de Clio 29 rijhulpsystemen, waaronder adaptieve cruise control vanaf de instapper. Via de “My Safety Switch” kunnen bestuurders in één keer vijf hulpsystemen tegelijk aan- of uitzetten. Naar goed Amerikaans gebruik is de versnellingspook voor de automaat een stengel achter het stuur.

Wat je ongeveer gaat betalen voor de nieuwe Clio en wanneer je hem in de showrooms tegen kunt komen, maakt Renault nog niet bekend. Wil je nog meer te weten komen over de Franse hatchback? Ook Renault is deze week van de partij op de IAA in München.