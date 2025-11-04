Gelekt: dit is de nieuwe Renault Twingo!

Vervroegd op je beeldscherm, de nieuwe Renault Twingo.
We koesteren denk ik allemaal wel warme herinneringen aan de Renault Twingo. Gewoon, omdat het zo’n leuk karretje was. Dan heb ik het niet over de tweede en derde generaties die erna kwamen, maar de OG. De eerste generatie die van 1992 tot en met 2007 werd geproduceerd.
Er is een vierde generatie onderweg en Renault heeft het retro-virus nog niet losgelaten. Opnieuw grijpt de Franse autofabrikant terug naar het verleden. Deden ze eerder succesvol met de 5 en de 4, nu is de Twingo aan de beurt. Nog voordat het model officieel is gepresenteerd kun je nu al naar plaatjes kijken van de nieuwe Renault Twingo.
De Fransen zijn zeer getrouw gebleven aan het origineel. Iedereen die ook maar een keer de originele Twingo heeft gezien snapt dat deze retromobiel een verwijzing is naar het origineel. De overeenkomsten zijn overduidelijk.
We hebben alle informatie nog niet, dus we moeten een analyse maken op basis van de beelden. Dan kun je gerust stellen dat ‘ie wat gegroeid is. Kan ook niet anders met alle moderne technieken en veiligheidseisen. Op plaatjes is het altijd lastig oordelen, maar ik denk als we de nieuwe Renault Twingo in het echt zien denken van: zo, dat is een groot ding! Komt vooral omdat je die eerste generatie in je hoofd hebt. Wat natuurlijk een klein karretje was voor moderne maatstaven.
Niet alleen het exterieur is onmiskenbaar Twingo, ook het interieur van deze Renault wordt gekenmerkt door zijn eenvoud. Het is natuurlijk lekker bij de tijd met een groot scherm in het midden en een digitaal instrumentarium voor de besturen. Maar echte luxe is het niet. Dat maakt dat deze Twingo een interessante propositie kan worden. Met een scherpe prijs kan dit net zo’n hit worden als de Renault 5. We gaan het zien!
Via cochespias en wilcoblok op Instagram
Reacties
kniesoor zegt
Zie het er niet expliciet bij staan, maar neem aan, dat dit – net als de R4 en 5 – ook een EV is.
p.s.: Buitengewoon geslaagd ding om te zien, zeker in zo’n sprekende kleur 👍
mattr zegt
Idd- is dit nog een kleine EV van Renault of …?
Bas Leesberg zegt
Jazeker, Renault spreekt alleen over de Renault Twingo E-Tech.
850t5restate zegt
Ik had nooit gedacht dit te zullen zeggen, maar Renault is zo ongeveer de enige die momenteel auto’s maakt die ik zou kopen, als ik in de markt was voor een nieuwe auto/EV. Duitsland kan er een voorbeeld aan nemen, ook om onze Europese industrie weer wat op te vijzelen. Niet conolexer, groter, duurder. Daar hebben we genoeg smaken van in alle soorten smaken die Geely aanbiedt. Gewoon een Europese auto die bruikbaar en betaalbaar is. Als ze de Golf of Polo in een vergelijkbare vorm aanbieden als de 5 EV dan moet dat toch wel verkopen zou je zeggen?
thefastturtle zegt
Hier ook zo een. Die nieuwe R5 maakt me gewoon hebberig. Rij nu een Mini, maar die nieuwe modellen zijn het net niet allemaal. Laatst in de R5 gereden, maar wat een gaaf karretje is dat! En eindelijk eens niet een suv-achtig gedrocht. Terwijl andere merken hoger en groter gaan en de kleinere automafgestoten hebben flikt Renault het gewoon. Lekker kleurtje erop. Helemaal goed.
Johanneke zegt
Renault is echt lekker bezig hoor. Die 2 grotere EV’s die ze verkopen (scenic en megane toch?) zijn ook gewoon dikke prima. Laat die Twingo ook maar komen. Mijn moeder had er 1 toen ik een jaar of 7 was. Mijn tante ook. Grappig ding, en echt praktisch door de verschuifbare achterbank.
okdoei zegt
En Nederlandse (Brabants) bijdrage aangezien bij de designafdeling van Renault Laurens van de Acker vrij hoog in de boom zit.
AC zegt
Zou hem zo kopen als woon werk en regio auto, vrolijk ding! Dit betreft het uiterlijk dan met name, verder geen idee qua prijs kwaliteit en specs.
italned zegt
Jammer ook alleen EV:/
RUBERG zegt
Logisch!
michelschouten zegt
Deze en de nieuwe 5 zijn echt leuke modellen!
Who_carez zegt
Gisteren onze mk1 twingo omgeruild tegen een modus. Dit lijkt op een combinatie van die 2.
Ik moet hem eerst eens in het echt zien. Gaat vermoedelijk het zelfde effect hebben als de nieuwe 5. Opzich mooi maar veel te groot. En ook een beetje jammer dat hij er niet meer als 3 deur is.
tortuga zegt
Jammer van de nieuwe Micra. Die had beter gestaan op dit model.
RUBERG zegt
Een model op een model?
Bas Leesberg zegt
Zoek eens in het interieur naar de knop voor de gevarenlichten en je dag wordt een stuk beter.