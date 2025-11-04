Gelekt: dit is de nieuwe Renault Twingo!

Vervroegd op je beeldscherm, de nieuwe Renault Twingo.

We koesteren denk ik allemaal wel warme herinneringen aan de Renault Twingo. Gewoon, omdat het zo’n leuk karretje was. Dan heb ik het niet over de tweede en derde generaties die erna kwamen, maar de OG. De eerste generatie die van 1992 tot en met 2007 werd geproduceerd.

Er is een vierde generatie onderweg en Renault heeft het retro-virus nog niet losgelaten. Opnieuw grijpt de Franse autofabrikant terug naar het verleden. Deden ze eerder succesvol met de 5 en de 4, nu is de Twingo aan de beurt. Nog voordat het model officieel is gepresenteerd kun je nu al naar plaatjes kijken van de nieuwe Renault Twingo.

De Fransen zijn zeer getrouw gebleven aan het origineel. Iedereen die ook maar een keer de originele Twingo heeft gezien snapt dat deze retromobiel een verwijzing is naar het origineel. De overeenkomsten zijn overduidelijk.

We hebben alle informatie nog niet, dus we moeten een analyse maken op basis van de beelden. Dan kun je gerust stellen dat ‘ie wat gegroeid is. Kan ook niet anders met alle moderne technieken en veiligheidseisen. Op plaatjes is het altijd lastig oordelen, maar ik denk als we de nieuwe Renault Twingo in het echt zien denken van: zo, dat is een groot ding! Komt vooral omdat je die eerste generatie in je hoofd hebt. Wat natuurlijk een klein karretje was voor moderne maatstaven.

Niet alleen het exterieur is onmiskenbaar Twingo, ook het interieur van deze Renault wordt gekenmerkt door zijn eenvoud. Het is natuurlijk lekker bij de tijd met een groot scherm in het midden en een digitaal instrumentarium voor de besturen. Maar echte luxe is het niet. Dat maakt dat deze Twingo een interessante propositie kan worden. Met een scherpe prijs kan dit net zo’n hit worden als de Renault 5. We gaan het zien!

Via cochespias en wilcoblok op Instagram