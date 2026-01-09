De nieuwe Mazda CX-6e is een in Duitsland getunde en in China gemaakte Japanner

De volledig elektrische Mazda CX-6e is speciaal aangepast naar Europese wensen.

Het Japanse Mazda bedacht dat het tijdens de Autosalon van Brussel, in het land waar de Duitse auto regeert, een goed moment was een auto te lanceren die in China (door Changan) gemaakt wordt. Zie hier de volledig elektrische Mazda CX-6e.

We gaan er geen doekjes om winden, of marketingtaal aan vuil maken: we hebben hier te maken met een 2.130 kilo wegende EV met een 78 kWh metend lithium-ijzerfosfaat (LFP)-accupakket waarmee een actieradius tot 484 WLTP-kilometers haalbaar moet zijn. Snelladen gaat niet bijster snel, maar ook niet langzaam. Mazda geeft een respectabele 195 kW aan, wat zich vertaalt naar 24 minuten voor laden van 10 naar 80 procent. Normaal laden kan tot 11 kW.

De elektromotor produceert 190 kW, oftewel 258 pk en 290 Nm, waarmee een sprint vanuit stilstand naar de 100 km/u in 7,9 seconden haalbaar is. Wie daarna de voet nog niet van het elektropedaal haalt, trekt op tot een maximale snelheid van 185 km/u.

Aangepast naar Europese maatstaven

Tot dusver de feiten van deze Chinese Japanner die Europees is gemaakt. Mazda heeft de auto namelijk in Duitsland naar Europese maatstaven aangepast. Daardoor moet hij uiterst Europees aanvoelen in rijgedrag. De Duitsers sleutelde vooral aan de ophanging en de aandrijflijn.

Vreemd genoeg legt Mazda hierbij erg de nadruk op het gevoel dat het rempedaal moet geven. Het merk is heel trots op de overgang van regeneratief naar mechanisch remmen wanneer je het pedaal indrukt. Je zou de wisseling niet moeten merken.

Touchscreen met ‘dual-split’ layout

Waar dan weer minder aandacht op wordt gevestigd, is hetgeen waar zowel de bestuurder als de bijrijder een groot deel van hun tijd naar zullen staren: het gigantische “26-inch touchscreen met een aanpasbare dual-split lay-

out”.

Dit scherm strekt bijna over de hele breedte van het dashboard, voor de bijrijder langs. Het paneel is digitaal in tweeën te delen met iets wat Mazda de ‘dual-split’ lay-out noemt. Daarmee kan je een verdeling maken tussen de ruimte die nodig is voor de reguliere zaken die je op een scherm op de middenconsole zou verwachten en de entertainment die de bijrijder voor zichzelf nodig acht.

Over dat entertainment gesproken: elke Mazda CX-6e wordt standaard geleverd met bluetoothspeakers in de hoofdsteunen van de bestuurder en de bijrijder. Elk kan zich hierdoor individueel afsluiten van de jengelende kinderen achterin, of een privé telefoongesprek voeren zonder dat anderen kunnen meeluisteren, zegt Mazda.

Helaas vinden we in de CX-6e geen instrumentarium achter het stuur. In plaats daarvan is er een head up-display gemonteerd waar de bestuurder essentiële informatie als de rijsnelheid op moet aflezen.

Camera’s en schermen

Verdere digitalisering vinden we bij de binnen- en buitenspiegels. Die zijn voor het eerst op een Mazda optioneel te leveren in combinatie met schermen en camera’s. De binnenspiegel is in dat geval nog handmatig te schakelen naar een normale spiegel.

Mocht je nog willen weten welke technische snufjes er standaard op de CX-6e te vinden zijn? Hier komt een lijstje: Smart Brake Support, FOW, RCW, RCTA, RCTB, LAS, LDWS, ELK met Blind Spot Assist, ISA, Speed Limit Assistant, Secondary Collision Reduction, BSM inclusief BSP en als laatste, DOW.

De nieuwe Maxda CX-6e zal vanaf de zomer van 2026 verkrijgbaar zijn bij Mazda-dealers in Nederland met een vanafprijs onder de 50.000 euro. Specifieke prijzen zal de fabrikant in een later stadium bekendmaken.