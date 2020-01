Hier is je verzekeringsprijs op gebaseerd

Welke factoren komen er allemaal bij kijken?





Het kan zomaar zijn dat jij voor je auto een tientje per maand meer moet betalen voor de autoverzekering, dan een vergelijkbaar persoon met dezelfde auto in een ander gebied van Nederland. Dit en andere factoren bepalen de maandelijkse premie die je moet betalen voor een autoverzekering. In dit artikel ontleden we die factoren om te zien waar een verzekeringsprijs op is gebaseerd.

Merk + model

Zoveel mensen, zoveel auto’s. Voor elke auto (merk én model) heeft een verzekeraar een premie in het systeem. Dit komt omdat letterlijk geen enkele auto dezelfde is. Zo komen bijvoorbeeld een Volkswagen Golf een SEAT Leon technisch sterk met elkaar overheen. Toch kan het zo zijn dat de één duurder is dan de ander. Auto’s met een hoge dag- of cataloguswaarde kunnen sowieso duur zijn in de verzekering: daar wil je minstens WA+ of All Risk voor afsluiten.

Technische verschillen

Een Mercedes C-klasse occasion met 333 pk levert een hogere premie op dan dezelfde C-klasse met 156 pk. Dat snappen we allemaal. Maar wist je dat er nog meer technische aspecten komen kijken bij het bepalen van een premie? Een zwaardere auto is minder gunstig voor je maandpremie dan een auto met een laag gewicht.

De verzekerde zelf

Ja jij. Jij als persoon hebt ook invloed op de premie. Een beginnende bestuurder met 0 schadevrije jaren zal de hoofdprijs moeten betalen om een nieuwe auto te verzekeren. Een 20 jaar oude Toyota Starlet is daarentegen goed te betalen voor zo’n persoon. Heb je in het verleden door een forse overtreding je rijbewijs moeten inleveren, heb je (vaak) schade gereden of heb je een strafblad dan kan dit ook invloed hebben op de premie.

Je locatie

Dit is een belangrijke factor als het gaat om je verzekeringspremie. Een verzekeringsmaatschappij werkt met zogenaamde risicogebieden. Steden of dorpen waar vaker ongelukken gebeuren in vergelijking met andere plaatsen. Woon jij in zo’n risicogebied, dan ben je de pineut. Ook al heb je 30 schadevrije jaren. Woon in je klein dorpje waar weinig te beleven valt? De verzekeringsmaatschappij én je portemonnee zullen dolblij met je zijn. Het kan behoorlijk schelen per maand.

Overige factoren

We zijn er nog niet. Hoeveel kilometers je met de auto gaat rijden, of je de auto privé of zakelijk gebruikt, hoe oud je bent en of je in het verleden financiële problemen hebt gehad zijn dingen waar verzekeringsmaatschappijen naar kijken.

Eigenlijk werkt een verzekeraar met een enorme grabbelton vol factoren waar een premie op gebaseerd kan worden. Hoe gunstiger jij aan al die puntjes voldoet, hoe goedkoper de autoverzekering. Ben je oud, heb je tientallen schadevrije jaren, woon je op een rustige plek en heb je een goedkope, lichte en veel voorkomende auto: gefeliciteerd. Je bent het goedkoopst uit. Hadden we al gezegd dat goedkoper niet betekent dat het ook leuker is?