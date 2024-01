Restwaarde Mercedes-AMG G 63 4×4 onder druk door terugroepactie

Bezitters van een Mercedes-AMG G 63 4×4² zijn niet al te blij met de gang van zaken door een terugroepactie.

Het valt niet mee om op dit moment een Porsche Carrera GT óf een Mercedes-AMG G 63 4×4² te bezitten. Beide auto’s worden geplaagd door ingrijpende terugroepacties. Zo ingrijpend dat je er tijdelijk niet mee mag rijden.

AMG G 63 4×4 terugroepactie

Voor de Porsche Carrera GT heeft de terugroepactie vooralsnog geen invloed gehad op de prijs. Een tweedehandsje wisselt nog steeds voor meer dan een miljoen euro van eigenaar. Op z’n minst! Hoe anders is dat met de Mercedes-AMG G 63 4×4². Deze nieuwe Mercedes is wat minder legendarisch en door al het gedoe zakt de prijs in waarde.

Wat is er aan de hand?

Eind 2023 organiseerde Mercedes-AMG een terugroepactie voor de G 63 4×4². De kans bestaat dat de behuizing van de achteras scheurt. Het probleem was dusdanig ingrijpend dat Mercedes sommeerde dat eigenaren niet meer met de auto mochten rijden. Lullig, want voor velen was de auto pas net geleverd. Niets is vervelender dan niet kunnen rijden in je pas afgeleverde auto.

Enfin, wachten tot de terugroepactie is uitgevoerd en daarna vrolijk kilometers maken toch? Hier blijft het echter niet bij. Instagram-gebruiker Swizzcars heeft zo’n G-klasse en heeft een nieuwe brief ontvangen van Mercedes in Zwitserland. Een tweede terugroepactie voor hetzelfde euvel en weer mag hij niet met de auto rijden.

In de tussentijd ziet hij de waarde van zijn G63 verdampen. Naar eigen zeggen heeft hij zo’n 400.000 CHF betaald voor de 4×4. Dat is omgerekend zo’n 429.000 euro. Op de Zwitserse markten worden hagelnieuwe exemplaren inmiddels aangeboden voor 294.900 CHF. Dat is dik 316.000 euro.

Door al het gedoe kleeft er een niet al te best imago aan de nieuwe Mercedes-AMG G 63 4×4². Nu hebben nieuwe auto’s altijd wel met afschrijving te maken, maar in het geval van de 4×4 gaat het wel heel hard. Dat schopt een eigenaar als @swizzcars tegen het zere been. Hij ziet de waarde van zijn G63 verdampen én hij kan in de tussentijd niet eens rijden met de auto in kwestie. Rich people problems? Misschien.