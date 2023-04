Porsche Carrera GT is nog gevaarlijker dan gedacht

Een Porsche Carrera GT was altijd al levensgevaarlijk, maar nu helemaal.

De Porsche Carrera GT is nog helemaal niet zo oud, maar de auto geniet nu al een iconische status. Zijn reputatie als een moderne ‘widowmaker’ heeft daar zeker aan bijgedragen. De Carrera GT staat te boek als een auto die niet met zich laat spotten.

Nu blijkt dat de Carrera GT nog gevaarlijker is dan gedacht. Porsche heeft namelijk een terugroepactie voor de Carrera GT op touw gezet. Dit is een vrij late terugroepactie, want de auto viert volgend jaar al zijn 20-jarig jubileum.

Goed, wat is er aan de hand? De kogelgewrichten in de wishbone-ophanging zijn niet zo duurzaam als Porsche had verwacht. Dit betekent dat er scheurtjes kunnen ontstaan in de kogelgewrichten en de ophanging.

Dit euvel kwam in augustus 2019 voor het eerst aan het licht, maar Porsche is nu pas zover dat ze de Carrera GT terugroepen. Dit doen ze in twee stappen. Bij de eerste ronde wordt er alleen gekeken of de auto nog veilig is om te rijden. Zo niet, dan worden de klanten gevraagd om er niet meer mee te rijden tot de onderdelen vervangen zijn.

De Carrera GT-terugroepactie heeft vooralsnog alleen betrekking op de VS. Het gaat om 489 auto’s. Dat is ruim een derde van alle exemplaren. In totaal zijn er namelijk 1.300 Carrera GT’s gebouwd. Al weten we niet hoeveel er daar nog van over zijn. Er zijn natuurlijk wat exemplaren gesneuveld her en der.

Via: Autoblog.com