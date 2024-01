140 banen op de tocht bij VDL

Er staan weer banen op de tocht bij VDL, maar dit keer niet bij Nedcar.

Na een turbulent 2023 en een massaontslag is ‘de rust’ enigszins teruggekeerd bij VDL Nedcar in Born. De Nederlandse autofabriek gaat met de resterende medewerkers vol goede moed 2024 in. Niet alle bedrijfstakken binnen VDL beginnen positief aan het nieuwe jaar.

VDL Castings banen

Bij VDL Castings in het Limburgse Hoensbroek gaat het minder lekker. Er staan 140 banen op de tocht omdat het bedrijf stopt met een bedrijfsonderdeel. VDL Castings is een fabriek waar onder andere gietijzeren producten voor bijvoorbeeld vrachtwagens worden gemaakt. Het onderdeel waarbij ze gietijzeren producten gaat stoppen.

Daardoor moeten waarschijnlijk 140 medewerkers op zoek naar een nieuwe baan. VDL zegt de getroffen medewerkers te helpen aan een nieuwe baan. In sommige gevallen kan dat mogelijk binnen de VDL Groep zelf, waardoor ze niet op straat komen te staan. Het is niet ondenkbaar dat dit toch voor een deel van de medewerkers staat te gebeuren.

VDL heeft de stekker uit het leveren van gietijzeren producten getrokken omdat er forse investeringen nodig waren. Dankzij strenge milieueisen moest de boel duurzamer. VDL heeft naar het financiële plaatje gekeken en stoppen bleek op de lange termijn beter dan geld pompen in nieuwe investeringen.

Wat voor nieuwe baan de medewerkers binnen VDL kunnen verwachten is nog niet bekend. Of ze op termijn bij VDL Nedcar aan de slag kunnen? De ambitie bij Nedcar is groot en ze hopen te kunnen groeien naar 5.000 medewerkers op termijn of misschien wel meer.