De Mercedes-AMG G 63 4×4² blijkt levensgevaarlijk te zijn4 is niet helemaal veilig. Zou toch niet mogen kunnen voor dat geld, toch?

Nog niet zo lang geleden had @jaapiyo – fair and balanced als altijd – een column geschreven over veiligheid en vooral dat het geen bal meer uitmaakt. Nu alle auto’s meestal vijf sterren halen en anders wel vier, is het niet echt meer een USP voor automerken. Behalve dan voor Volvo, wellicht.

Nu kun je ook aan veiligheid tornen, zo bewijst Daihatsu. Dat merk bouwt tot januari in elk geval geen auto’s meer totdat de onderste steen boven is. Daar hebben ze ietwat gesjoemeld met auto’s die door de crashtests moesten gaan. Die waren namelijk aanzienlijk steviger dan de auto’s die je op straat tegenkomt.

Mercedes-AMG G 63 4×4² is levensgevaarlijk?

Maar het nieuws bereikte ons dat ook de Mercedes-Benz G63 AMG 4×4 hartstikke onveilig is. Of wacht, we moeten dat wel eventjes keurig nuanceren: de G63 AMG in 4×4-uitdossing KAN heel erg gevaarlijk zijn. Dat meldt De Telegraaf en dat is toch de krant van wakker Nederland.

Het probleem met de enorme G-Klasse is diens achteras. Of beter gezegd, de behuizing van de achteras. Er bestaat de kans dat deze scheurt, met alle gevolgen van dien. Mercedes heeft dan ook een terugroepactie aangekondigd.

Het gaat niet om heel veel exemplaren

Volgens de kwaliteitspublicatie is het niet bekend om hoeveel modellen het gaat, maar zij hebben geen @machielvdd natuurlijk. Die heeft eventjes gekeken in de database van de RDW en kwam tot de conclusie dat het niet gaat om heel erg veel auto’s.In Nederland zijn er maar 6 stuks verkocht van de G63 4×4. Daarvan staat de helft op grijs kenteken.

Let wel, het gaat om de G63 4×4, de extra verhoogde variant, niet de reguliere G63. Daarbij is alles gewoon prima geregeld. Mocht jij een G63 AMG op de stoep hebben staan, hoef je je geen zorgen te maken. Mercedes gaat contact met je opnemen en zal de auto kosteloos aanpassen.

