Retro-coupé met 400 pk, RWD en handbak voor €56.144 euro

Dat klinkt toch als een geweldig recept? 56.144 voor een nieuwe retro-coupé met 400 pk, INCLUSIEF belastingen.

Het is een categorie die we de laatste tijd helaas minder en minder tegenkomen: die van de compacte coupés. Vroeger was er een behoorlijke markt voor en met name de Japanse merken waren oververtegenwoordigd in dit segment. Helaas is er een duidelijke verschuiving zichtbaar. De sportieve coupé van toen is nu een crossover met aflopende daklijn.

Daar kunnen we alles van vinden (Dat doen we ook), maar we moeten vooral koesteren wat we wél hebben. Zo un je in Nederland nog altijd een Toyota GR Supra kopen, bijvoorbeeld. Voor slechts 73.995 staat ‘ie voor je deur! Dan is er ook nog de Ford Mustang, die kun je voor slechts 131.900 euro krijgen. In beide gevallen gaat er een hoop belasting overheen. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat Nissan de 400Z niet levert in Europa.

Retro-coupé met 400 pk

Dat is zonde, want het is een zeer geslaagde retro-coupé, zonder dat het er te dik bovenop ligt. De auto is op twee manieren retroe. Aan de hardpoints van de auto is te zien dat het eigenlijk een doorontwikkeling is van de 370Z, dat op zijn beurt weer een doorontwikkeling was van de 350Z (uit 2002). Maar maakt dat uit? Tuurlijk niet. Het gaat om toffe looks (present), prestaties (400 pk!) en een gunstig prijskaartje.

De tweede reden dat de Nissan 400Z Heritage Edition retro is, is de aankleding. De auto is namelijk een rijdende hoedtik aan de 240Z van weleer. Een beetje wat Maserati gisteren deed met de MC12-erende MC20. Maar Nissan gaat ietsje verder en doet het zowaar ietsje beter! De kleur is Sigh Orange, een tint die je eind jaren ’60 vaker zag op Datsuns. Het wordt gecombineerd met matzwarte striping. Heel erg cool. uiteraard zijn er de nodige stickers en badges.

Prijs Nissan 400Z Heritage Edition

Maar het hoogtepuntje is wat ons betreft de wielset. Gisteren waren we bij Maserati een beetje teleurgesteld dat de speciale MC20 gewoon normale wielen had. In dit geval heeft Nissan echt zijn best gedaan met de wielen. Ze lijken namelijk spreken op de RS Watanabe-esque wielen van de 240. Geweldig! Deze zijn op hun beurt weer geïnspireerd op de Minilites die je geregeld zag op Britse auto’s.

In technisch opzicht is deze retro-coupé niet anders dan e normale. Dat betekent een 3.0 V6 met twee turbo’s, goed voor 405 pk. Je kunt kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een negentraps automaat. Die laatste is vast beter, maar die eerste is veel leuker.

e Nissan 400Z Heritage Edition wordt gebouwd in beperkte oplage, maar Nissan verklapt niet hoeveel er gemaakt gaan worden. De prijs is 60,275 dollar, inclusief alle belastingen. Omgerekend is dat 56.144 euro. In Nederland kostte de 370Z al het dubbele, vanwege het feit dat Nissan eerlijk was over de uitstoot.