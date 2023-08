Waarom kocht niemand deze 400 pk sterke coupé met V6?

Vandaag in de aanbieding: een auto die op papier zo’n mooie vuist had kunnen maken tegen de Audi A5, Mercedes C Coupé en BMW 4 Serie. Op papier, want echt niemand kocht hem.

De vierzits coupé is sowieso een uitstervend ras, maar als men dan zo’n beeldige coupé koopt dan is het vaak eentje van een bekend merk. De enige D-segment coupés die nog een beetje het verschil konden maken in Nederland waren de BMW 4 Serie, Mercedes C Coupé en Audi A5. En eigenlijk alleen maar omdat dat drietal er naast het scala aan zescilinders ook nog met een paar viercilinders waren.

Infiniti Q60

Je gaat dus in zo’n situatie meestal niet uitwijken naar iets Japans. Premium Duits klinkt dan toch ietsje beter. Een Lexus RC was al een aardig unicum, maar er is eentje die nóg minder potten kon breken. De Infiniti Q60. Emotioneel gezien was het echter geen slechte keuze. Helemaal omdat je hem met een V6 kon krijgen. Er wordt vaak gezegd dat het een GT-R motor is, maar dat is niet helemaal juist. De VR30DDTT uit de Q60 deelt wat componenten qua architectuur, maar Nissan heeft wel echt veel aan de motor verspijkerd om er de VR38DETT voor de GT-R van te maken. Deze motor is dan weer wel bijna identiek aan de unit in de Nissan Z. Maar hey, in één zin genoemd worden met de Nissan Z en GT-R is al heel wat.

En besef wel: dat betekent dat je in deze corpulente coupé gewoon 408 pk onder je rechtervoet hebt met zes cilinders. Het is wel duidelijk een luxueus ingestelde auto in plaats van een echte bochtenridder, maar ook dat mag mooi zijn. Want de Infiniti Q60 is ook nog eens best aardig getekend. De lijnen kloppen wel, zeg maar.

Te duur

Waarom kocht niemand ‘m dan? Omdat de Infiniti Q60 met de V6 toch wel echt aan de prijs was. De Q60 3.0t AWD kostte alles vanaf 90.000 euro. Ter vergelijk: een BMW 440i of Mercedes C400 kostte je des tijds zo’n 70.000 euro. En -helemaal met de BMW- kun je hem dan ook nog wegzetten als iets sportiefs. Met de altijd vierwielaangedreven en altijd met automaat geleverde Q60 3.0t heb je het wel duidelijk meer over een GT.

Je had een basisversie, een achterwielaangedreven 2.0 turbo met 211 pk die je voor zo rond de 50 mille kon krijgen. Die motor is trouwens de Mercedes M274. Dat klinkt goed, maar is eigenlijk een nadeel. Als je toch een Mercedes 2.0 voorin je auto legt, doe dan ook gelijk een Mercedes en niet een Nissan met een chromen neus. Tenminste, zo redeneert de rationele Nederlandse koper.

11 stuks

De realiteit is keihard: er zijn 11 Q60’s verkocht in Nederland. Niet 11.000, 11. Je kunt ze bijna op één hand tellen. Met een handjevol imports erbij kom je uit op 20 Q60’s in Nederland. En wat je zeker wel op één hand kan tellen: drie exemplaren waren de V6. De occasion van vandaag is er eentje van drie in Nederland en, da’s dan wel weer bijzonder: de enige Infiniti Q60 3.0t die nieuw geleverd is in Nederland.

Afschrijving

Normaliter kun je daarmee de prijs flink opdrijven, maar de realiteit is dat echt vrijwel niemand de Inifiniti Q60 wil hebben. En dat heeft de oorspronkelijke koper van deze Q60 3.0t AWD Sport Tech geweten. Deze auto is nieuw aangeschaft voor 94.700 euro. Momenteel kun je hem van Marktplaats plukken voor 56.500 euro. Bijna de helft, na vijf jaar.

Enerzijds koop je voor 56.500 euro met deze Infiniti Q60 best een toffe coupé voor je geld. 400 pk uit een V6, vierzits, een prima assortiment aan opties en iets exotisch wat voor de juiste mensen echt wel voor draaiende nekken zorgt. Anderzijds is het toekomstbeeld van deze Q60 niet rooskleurig. Dit gaat echt nog wel meer afschrijven en dat gaat ook in zo’n zelfde tempo. Deze Infiniti kopen is dus enkel voor mensen die houden van hun geld in de fik steken.

Het is wel een stijlvolle manier van je geld in de fik steken. En dan heb je dus één van drie auto’s in Nederland waarvan jouwe de enige is die ook daadwerkelijk hier gekocht is. En ook nog eens als nieuw, want er staat maar 12.000 km op de klok. Kopen kan natuurlijk op Marktplaats. Koop dan!(?)