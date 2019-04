RevoZport schopt je A-klasse richting AMG-waarden

Een zetje in de rug.

We wachten met smart op de onthulling van de Mercedes-AMG A 45. Een hatchback monster die goed gaat zijn voor dik 400 paarden speelplezier. De A 35 is wat dat betreft een softie voor een AMG met 306 pk uit een tweeliter turbo viercilinder. De prijs is echter alles behalve soft. In Nederland kost de instap-AMG meer dan 65.000 euries. Dat zijn heel veel paaseitjes.

Wat dat betreft zijn de reguliere A-klasse modellen realistischer voor de meesten onder ons. Bovendien kan het vermogen van een goedkoper model ook gekieteld worden. Dat is precies wat RevoZport heeft gedaan met een A 250 en het resultaat komt akelig dicht in de buurt bij een Mercedes-AMG A 35.

Een reguliere A 250 is goed voor 224 pk en 350 Nm koppel. Dat is vlot en prima voor dagelijks gebruik, maar waarom niet meer vermogen uit het blok peuren als dat mogelijk is. Na een krachtkuur van RevoZport is de A 250 goed voor 290 pk, een toename van 66 pk. Het toegenomen koppel is niet bekendgemaakt.

Naast tuning aan de motor geeft RevoZport de A-klasse een dikker uiterlijk. Grotere velgen, een achterspoiler, sideskirts, een front spoiler en -uiteraard- een Panamericana grille werden op de A 250 geplakt. Het maakt de A-klasse een stuk minder saai. Zonder al deze opsmuk is de hatchback immers alles behalve een spannende auto.