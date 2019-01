Dit is de LaFerrari Revoluzion van RevoZport

Gekker moet het niet worden.

Het is haast ondenkbaar dat men een auto als de Ferrari LaFerrari na aanschaf nog zou willen aanpassen, maar toch is hiervoor wel degelijk een markt. Ondanks het feit dat er slechts 500 stuks zijn gemaakt en de doelgroep zodoende niet bijzonder groot is, heeft RevoZport toch besloten het een en ander in elkaar te zetten voor de krankzinnig snelle Ferrari.

We schrikken niet van het pakket dat de tuner heeft gemaakt. In het verleden hebben we namelijk al gemerkt dat het woord ‘subtiel’ niet voorkomt in het woordenboek van RevoZport. De zogenaamde LaFerrari Revoluzion is geen uitzondering op de regel. Het Italiaanse strijdros heeft een zeer intense aerokit gekregen, waartot o.a. een gigantische carbon achterspoiler hoort, evenals carbon vleugelwerk, louvres op het achterste raam, een flinke diffuser en grotere luchtinlaten – uiteraard ook vervaardigd uit carbon. Het koolstofvezelfeestje moet zowel de neerwaartse druk vergroten als de luchtweerstand verkleinen, zo beweert de tuner.

Zelfs als dit niet lukt, is het nog geen ramp. Het resultaat is namelijk dusdanig ingrijpend dat het lijkt alsof de LaFerrari Revoluzion een soort straatlegale FXX K Evo is geworden. Overigens zal het kopers van het pakket hoogstwaarschijnlijk niet deren dat de tuner slechts een bodykit op de auto plaatst, want vermogen produceert de hybride aandrijflijn in overvloed. Bij elkaar leveren de twaalfcilinder en zijn elektrische systemen 963 pk.