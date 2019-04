Zo komt de X5 M eruit te zien!

Wat kunnen we allemaal verwachten van deze Dikke Beier?

De BMW X5 was destijds de eerste ├ęchte moderne SUV zoals wij hem tegenwoordig kennen. Een grote auto met terreinwagen-achtige looks, maar met de manieren van een personenauto. Daarmee had BMW de gouden formule gevonden, want intussen zijn alle zichzelf respecterende concurrenten overgegaan op hetzelfde recept.

Ondertussen zitten we al op de vierde generatie van de X5. De sportiefste telg is op dit moment de BMW X5 M50d. Deze drieliter zes-in-lijn met vier turbo’s is goed voor 400 pk. In principe meer dan voldoende, maar als je een X5 rijdt, wil je niet alleen ‘voldoende’. Je wilt het beste van het beste, toch?

Daarom hoeven we alleen maar te wachten op de X5 M. Voor de merkpuristen is het een doorn in het oog. Vroeger was een ‘M’ nog heel bijzonder en puur, tegenwoordig is een M vooral heel erg winstgevend. Dat wil niet zeggen dat het eindresultaat niet indrukwekkend kan zijn.

We zagen deze renders van Kolesa voorbij komen en werden eigenlijk blij gestemd. Het uiterlijk met de X5 M lijkt er namelijk met sprongen op vooruit te zijn gegaan. Dat komt met name door die zwarte ‘nieren‘. Wanneer ze in het chroom zijn uitgevoerd, detoneren ze nogal. Maar zo in het zwart komt het minder massief over, gek genoeg. Uiteraard kunnen de smaken daarover verschillen.

Qua techniek verwachten we geen verrassingen. Al sinds 2010 vinden we de S63B44 onder de kap bij de X5 M. In 2010 was het nog de E70-generatie met 555 pk. Daarna volgde de X5 M (F85) en de de nieuwste X5 zal waarschijnlijk dezelfde motor (met 600 pk) uit de nieuwe M5 krijgen. Mocht dat niet genoeg zijn, zal er ook een X5 M Competition leverbaar worden. Deze heeft dan 25 pk meer, een (nog) sportievere afstelling van het onderstel en niet onbelangrijk: keramische remschijven.

Het zal ongetwijfeld een indrukwekkende auto worden. Dichterbij een M5 Touring ga je helaas niet komen. Die werd te weinig verkocht, terwijl deze X5 M als de spreekwoordelijke warme broodjes over de spreekwoordelijke toonbank zal gaan. De X5 M wordt aan het einde van dit jaar verwacht.



Autobloglezer en @sportcrewda kwam de X5 M tegen tijdens tests op de Nordschleife en legde de auto vast op de gevoelige plaat. Klik hier voor de complete fotoserie.

