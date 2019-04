Sportheld stelt ‘one-of-one’ Maserati Levante samen

Heb je wel iets unieks in huis.

Op de 2019 New York International Auto Show heeft Maserati een nieuw programma geïntroduceerd genaamd ‘One of One’. Met dit programma krijgen klanten de kans om de auto helemaal naar eigen smaak samen te stellen. Onderdelen die normaal gesproken niet aan bod komen middels de configurator zijn wel mogelijk via dit exclusieve programma.

Om het geheel onder de aandacht te brengen staan er enkele One of One Maserati’s op de beursvloer in New York. Omdat de Italianen voor de rest weinig nieuws hadden te melden, moest de automaker iets extra’s doen om toch nog wat aandacht te krijgen. Hier kwam Ray Allen in beeld.

Tenzij je een fan bent van basketbal heb je ongetwijfeld nog nooit gehoord van deze man. Aan de andere kant van de oceaan heeft Allen echter een indrukwekkende sportcarrière gemaakt in de NBA. Hij is onder meer twee keer NBA Champion geweest en is onderdeel van de Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Via het nieuwe One of One programma van Maserati heeft Alleen een Levante GTS samengesteld. Op de Maserati-stand in New York nam de sportman de sleutels in ontvangst van zijn SUV. De auto blijft tot het einde van de show op de beursvloer staan zodat bezoekers de kans krijgen om de GTS van dichtbij te bekijken.

De Levante is gespoten in de kleur Blu Astro. Een lak van drie lagen met een matte afwerking. Het moet een verwijzing zijn naar de kuststad Miami. In de jaren 2012-2014 speelde de sporter voor Miami Heat en boekte voor het team grote successen. Verder werd de Levante GTS van enkele carbon details voorzien en komt de blauwe exterieurkleur terug in het interieur. Zijn naam is verwerkt in de hoofdsteunen wat de mogelijkheden van het One of One programma nog eens moet benadrukken. Een video check je op Autojunk.