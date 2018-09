Gaaf! Vlogger Enzo Knol koopt 707 pk sterke Trackhawk

Eindelijk eens een goede keuze!

Wie denkt dat vloggen anno 2018 niet meer kan, leeft ongetwijfeld niet in het nu. Jezelf filmen is – in sommige extreme gevallen – nog altijd een bijzonder lucratieve business. Ook in Nederland. Sinds enkele jaren is Enzo Knol het boegbeeld van de jeugd. Met zijn video’s heeft deze knul liefst 1,9 miljoen abonnees bij elkaar weten te verzamelen.

Dat Knol er een aardig zakcentje aan overhoudt is ondertussen wel duidelijk. Op Autoblog kwam hij al verschillende keren voorbij met zijn nieuwe bolides. Nadat hij vorig jaar zijn Tiguan verkocht en er een Panamera 4S voor in de plaats nam, komt Knol eindelijk bij zinnen en acht hij de tijd rijp om het VAG-nest te verlaten. Terecht. De vlogger heeft naar eigen zeggen te weinig ruimte in zijn aangepaste Panamera om er nog tevreden door het leven mee te kunnen.

Het lag in de lijn der verwachting dat de Youtube-ster voor een grotere, hogere Porsche zoals de Macan (rijtest) of de Cayenne (rijtest) zou kiezen, maar zo gemakkelijk bleek de keuze niet te zijn. Knol ondervond al gauw dat hij weinig gevoel had bij deze auto’s. Logisch, want naast het feit dat je ze op iedere straathoek kunt vinden, hebben ze nu niet bepaald een uitgesproken karakter. Hierop besloot de vlogger een keuze te maken waar wij helemaal achter staan: hij koos voor de allersnelste, meest rauwe SUV die er momenteel in Nederland verkrijgbaar is.

Jawel, uitgerekend Enzo Knol trok gisteren het doek van zijn nieuwe Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Dit ronduit krankzinnige gevaarte is in feite een simpele SUV van Jeep, maar heeft onder de motorkap het magistrale 6,2-liter Hemi-blok van de Challenger Hellcat. In simpele termen betekent dit dat Knol liefst 707 pk en 875 Nm onder zijn billen heeft. De auto schiet in een onvoorstelbare 3,7 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 290 km/u.

Met zijn puike aankoop is de vlogger de gelukkige eigenaar van één van de in totaal zes in Nederland aanwezige Trackhawks. Volgens onze kentekencheck heeft de auto liefst 239.142 euro gekost. Daarmee heeft Knol in totaal 114.727 euro bijgedragen aan de staatskas. Gek genoeg behoort de Trackhawk niet tot de drie duurste SUV’s van Nederland.

Wie geen zin heeft een 35 minuten lange vlog te kijken, rond minuut 11 krijgt Enzo de sleutels in zijn handen gedrukt.

Met dank aan iedereen voor de tips!