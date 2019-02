Ricciardo: “ben niet weggerend voor Verstappen”

Het lijkt er misschien op, volgens de Australiër klopt er geen hout van.

Door de onverwachtse onthulling dat Daniel Ricciardo een overstap ging maken naar het fabrieksteam van Renault, begonnen fans van de Formule 1 wild te speculeren over de achterliggende reden. Volgens velen was de abrupte keuze simpel te verklaren: de zeer goed presterende Max Verstappen werd voor hem te gevaarlijk.

In de tussentijd zijn de gemoederen hierover enigszins bedaard, maar met de komst van de tiendelige Netflix documentaire ‘Drive to Survive‘ wordt de kwestie nieuw leven ingeblazen. In een van de delen laat de teambaas van Red Bull, Christian Horner, namelijk vallen dat hij denkt dat zijn oud-coureur gevlucht is voor het gevecht met Verstappen. Volgens The Telegraph zegt Horner in de serie het volgende: “Is he (Ricciardo) making the right career choice? My assumption is that he is running from a fight (with Verstappen)“

In een gesprek met EFTM reageert Ricciardo op de woorden van zijn ex-teambaas. In het uitgebreide gesprek vertelt de Australiër dat hij begrijpt dat mensen zijn keuze zien als een laffe zet, maar dat dit in werkelijkheid helemaal niet de motivatie is geweest om van team te wisselen.

“I can see how people might want to think that or say that and everyone has an opinion and that hasn’t been pulled from nowhere. I obviously say no, not true — I love a good fight. It’s more about me than Max and a lot of reasons but one I’ve stated a few times, and I think some people understand it, but I was at Red Bull for five years. They had won four titles and I joined straight after that. So in five years from that first year, I was like, ‘I’m going to win a world title, it’s going to happen’. It didn’t. We never really got close. I’m not bitter about it, it’s just the reality.””

Hoewel Ricciardo vertrokken is van een team dat met enkele regelmaat een overwinning scoort naar een team dat sinds zijn terugkeer in de koningsklasse nog geen podium heeft gepakt, vreest hij niet voor een onsuccesvolle toekomst. Natuurlijk begrijpt de Australiër dat het even kan duren voordat zijn team zich kan meten met de besten, maar die gok waagde hij liever dan dat hij nog langer bij Red Bull bleef. Binnen enkele weken zullen we ontdekken of het de juiste keuze is geweest.