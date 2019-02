Jerry Seinfeld trekt verkoper neppe Porsche voor rechter

Zo hoort het.

Aan het begin van de maand kwam aan het licht dat de Amerikaanse komiek Jerry Seinfeld, tevens een fervent verzamelaar van Porsches, in een rechtszaak werd getrokken door het bedrijf waaraan hij in 2016 een “unieke” Porsche 356 had verkocht. De term uniek is hier overduidelijk het kernwoord, want de koper, Fica Frio, sleepte Seinfeld voor de rechter, omdat zij ontdekten dat deze claim helemaal niet klopte.

Fica Frio had namelijk de hulp ingeroepen van een “Porsche expert” en deze besloot na enig onderzoek dat de auto in kwestie helemaal niet zo speciaal als aanvankelijk werd beweerd. Volgens de expert was er een ernstig gebrek aan bewijs dat het om een authentiek, origineel exemplaar ging.

Hoewel Seinfeld direct nadat hij hiervan op de hoogte werd gebracht uitvoerig zijn excuses aanbod aan Fica Frio, waren hijzelf en zijn team van advocaten niet van plan de volledige schuld op zich te nemen. Volgens USA Today heeft Seinfeld nu zelf een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf (European Collectibles) waar hij de Porsche in 2013 voor 1,2 miljoen dollar kocht. Het bedrijf had zijn eigen “certificate of authenticity” op de Speedster geplakt, maar over dat certificaat beginnen nu enige twijfels te ontstaan.

In de rechtszaak is Seinfeld er vooral op uit te ontdekken in hoeverre European Collectibles op de hoogte was van zijn eigen praktijken. Als straks blijkt dat het bedrijf welwetend “neppe” auto’s heeft verkocht, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de klassiekermarkt. Het bedrijf heeft immers door de jaren allerlei auto’s verkocht. Ieder van deze verkopen kan mogelijk in twijfel worden getrokken.