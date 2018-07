MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN OOSTENRIJK!!1!

Max en zijn Rode Stier regeren op de Rode Stier 'Ring!

We zitten smack dab in het midden van de eerste triple header ooit in de Formule 1. Vorige week was het circus in het Zuiden van Frankrijk, volgende week staan de bolides aan de start op Zilversteen. Maar deze eerste dag van juli staat in het kader van de Grand Prix van Oostenrijk en misschien ook een beetje van Daniel Ricciardo. De Ozzie viert vandaag namelijk zijn 29ste verjaardag.

Of de race een cadeautje wordt voor de Ozzie is echter maar de vraag. De voortekenen zijn in ieder geval niet geweldig. Gisteren kraakte de honingdas mentaal opeens een beetje in de kwalificatie (verslag). Daar de teams in Q3 dankzij het korte Oostenrijkse baantje drie runs konden doen in plaats de gebruikelijke twee, hoopte DR3 dat MV33 hem één keer een tow zou geven. Dat was echter niet de afspraak bij Red Bull en Max had er dan ook in het geheel geen zin in. De Australiër kon uiteindelijk niet anders dan inbinden.

Omdat het tempo van de Rode Stieren toch al niet geweldig was, resulteerde het slechts in een zevende plek op de grid voor Daniel. Max pakte aanvankelijk de vijfde stek, doch omdat Vettel drie plaatsen terug is gezet voor het blokken van Sainz in Q2 start de Nederlander als vierde. Door deze twee aandachtvragende ‘incidentjes’ zouden we bijna vergeten wat er helemaal vooraan het veld gebeurde. Mercedes pakte met schrikbarend gemak de volledige eerste startrij. Enige verrassing hierbij is dat ‘Bassie en Adriaan’ zoals collega @rubenpriest Hamilton en Bottas pleegt te noemen, níet in de gebruikelijke volgorde staan. Bottas start vandaag vanaf de eerste plek en zal na een aantal onfortuinlijke races eerder dit jaar hopen eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen binnen te angelen.

De start

Mercedes vooraan, Kimi en Max erachter op zachtere banden. Wordt dat spektakel? Jazeker! Soort van. Kimi Raikkonen komt heel goed weg en plaatst zijn Ferrari direct pal tussen de twee Silberpfeile. Bottas rookt hierdoor een zware pijp, want terwijl de twee Finnen vechten om een been gaat Hamilton met de leiding in de race heen. Kimi komt als tweede door, maar kan niet lang genieten van die positie. Nog in de eerste ronde wordt hij alweer teruggepakt door Bottas én verschalkt door Verstappen.

Achter de eerste vier gebeurt er ook het een en ander. Vettel heeft in principe net zo’n bliksemstart als Raikkonen, maar overspeelt daarna twee keer zijn hand door langs de baan de schieten. Grosjean die waarschijnlijk krom achter het stuur zit omdat hij vingers, tenen, benen, armen en haren kruist in de hoop dat hij niemand raakt schiet daardoor kortstondig op naar de vierde plaats. Omdat GRO echter geen enkel risico neemt eten Vettel en Ricciardo hem al snel de kaas van het brood. Zo rijden de usual suspects al snel weer op de plekken één tot en met zes. Red Bull wint wat en Ferrari verliest wat. Cynici zullen zeggen dat Mercedes ook wat wint, want in plaats van Bottas rijdt nu hun favoriete zoon op de eerste plaats. Een herhaling van ‘Barrichello versus Schumacher 2002’ hoeft daardoor voorlopig niet uit de kast getrokken worden door Toto Wolff en de zijnen.

Even later zien we een ouderwets tafereel op dit ouderwetse circuit in de vorm van een klassieke motorplof. Renaults nieuwe supersterke motor gaat redelijk spectaculair in rook op. Er zijn zelfs wat vlammen te zien. Noice. Dat de pechduivel nog steeds een rol speelt in de autosport ondervindt ook Valtteri Bottas, wiens versnellingsbak de geest geeft. Wederom treft de pech dus Valtteri binnen het team van Mercedes. Misschien is iemand vergeten de self destruct modus uit te schakelen nadat Hamilton de Fin voorbij is gegaan.

Zeer interessant is echter dat er een Virtual Safetycar ‘op de baan’ komt en de teams van Red Bull en Ferrari besluiten al hun coureurs naar binnen te halen om hun zachte bandjes te dumpen. Hamilton daarentegen rijdt door. Als het kwartet achtervolgers weer de baan opkomt is de afstand tussen Hamilton en -jawel- Verstappen op plek twee dertien seconden. VER zit dus binnen de ‘pitstopwindow’. Ik zet ‘m vast klaar: “MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN OOSTENRIJK!!1!”.

Mid Race

Hoe het zit met de racepees (naast de achilles bij coureurs) van Red Bull versus Mercedes is even afwachten, maar de strijd Red Bull versus Ferrari ziet er in ieder geval goed uit. In Ronde 20 pakt Ricciardo namelijk Raikkonen. Het is nu Mercedes op één met daarachter de aanstormende stieren in de Steiermark. Het aanzienlijke contingent Nederlandse fans op de tribunes gaat alvast los.

Hamilton komt naar binnen in de 25ste ronde. Nu is het de vraag waar hij terugkomt op de baan. Verstappen, Ricciardo en Raikkonen blazen voorbij op het rechte stuk. Vettel komt aanstormen. Helaas voor het kampioenschap haalt de Duitser het niet. Desalniettemin hebben we reden tot vreugde, want Max leidt nu dus officeel de race. Hamilton laat zijn mensen aan de pitmuur over de radio even weten wat hij denkt van hun strategie.

Voordeel voor HAM is echter dat hij iets versere banden heeft dan de mannen om hem heen. Dat dit belangrijk kan zijn blijkt halverwege de race. Ricciardo verliest al enkele rondjes wat tijd op Verstappen en via de radio laat zijn achtervolger Kimi zijn theorie los over waarom dit zo is. De honingdas heeft een indrukwekkende blaar op zijn linkerachterwiel. Het ziet er niet naar uit dat de Ozzie de race uit zal kunnen rijden op dit rubber. Of hij het na gisteren leuk vindt of niet weten we niet, maar elke ronde die DR3 doorrijdt op dit schoeisel helpt Verstappen, want Kimi, Hamilton en Sebbie zitten voorlopig klem achter Max.

Maar dan toch opeens positiviteit voor Ferrari. Waar ze in het begin van de race nog de snelheid leken te missen, komt de race nu een beetje naar Team Rood toe, zoals men dan zegt. Kimi gaat Ricciardo voorbij en even later pakt Vettel ook Hamilton. Een inhaalmanoeuvre tussen de twee aangewezen WK-pretendenten op de baan, hoe vaak zien we dat nog dezer dagen? Wederom blijkt dat de Mercedes een auto is om vooraan mee weg te rijden. Zodra de W09 in verkeer komt te zitten, is het opeens niet meer de beste auto van het veld.

De Ferrari’s lijken het beste om te kunnen gaan met hun banden en kunnen nu op jacht naar Verstappen. De grote vraag is of Verstappen zijn banden in tegenstelling tot Ricciardo wel heel kan houden tot het einde van de race. Tevens is het interessant wat Ferrari gaat doen. Loodsen ze Sebastian voorbij aaan Kimi?

Hamilton geeft op de radio in ieder geval aan dat hij het einde van de race niet gaat halen op zijn huidige set banden. Het team excuseert zich aan alle kanten bij de Brit, maar daar heeft LH44 natuurlijk weinig aan. Hij dwingt uiteindelijk zelf af om een pitstop te maken. Dat hij misschien beter eerder in de race kunnen doen, maar soit. Hamilton komt nu weer achter Ricciardo de baan op, maar hij heeft nu geluk bij een ongeluk. Ricciardo valt namelijk uit met pech, dus die verdwijnt prompt voor de neus van de regerend wereldkampioen.

Het pechgeval van de honingdas betekent dat Verstappen er nog een zorg bijheeft. Hij moet nu niet alleen vrezen voor zijn banden, maar ook voor zijn motor. Ondertussen komt de rode brigade langzaam maar zeker dichterbij. Met nog tien ronden te gaan is het verschil nog vier seconden. Is Max het gat aan het managen of staat zijn snelheid echt onder druk?

De finish

Max lijkt het zaakje toch onder controle te hebben. Raikkonen wordt door zijn team verteld dat hij kan aanvallen, maar de Fin komt amper dichterbij aan onze landgenoot. Dan volgt het volgende onverwachte drama in de race. Brendon Hartley valt uit met een kapotte auto. Geintje. LEWIS HAMILTON VALT UIT MET PECH! Het kampioenschap is opeens weer een beetje spannend. Mercedes is weliswaar snel maar moet dezer dagen ook duidelijk de limieten opzoeken om de concurrentie het hoofd te bieden. Vandaag slagen ze daar niet in.

Vier rondjes voor het einde moeten we toch nog even bibberen. Raikkonen gooit er opeens de snelste ronde van de race uit. Er zit dus toch nog wat meer in de Ferrari. Doch MV33 heeft net voldoende over om de aanval te pareren. Onze held doet het wederom! Hij houdt de Fezza’s uit het DRS-venster en grijpt voor eigen publiek de vierde overwinning van zijn carrière. Straatfeest!

Ferrari durft de toorn van de media niet te trotseren door Vettel en Kimi te switchen in de laatste ronde, maar de Italianen geven hier vandaag Mercedes wel een dreun. Achter het podium zijn er nog wat lieden die mee kunnen delen in de feestvreugde. Haas F1 brengt hun auto’s thuis op de plaatsen vier en vijf. Sauber pakt ook een dubbele puntenscore. De Ferrari-motoren doen het dus goed op dit powercircuit. Dat betekent ook een opstekertje voor Grosjean en Ericsson. Romain pakt eindelijk zijn eerste punten van het jaar en Ericsson vecht vandaag tot de meet met zijn Monegaskische teammaat. Hij pakt het laatste puntje.

De volledige uitslag

1. Verstappen

2. Raikkonen

3. Vettel

4. Grosjean

5. Magnussen

6. Ocon

7. Perez

8. Alonso

9. Leclerc

10. Ericsson

11. Gasly

12. Sainz

13. Stroll

14. Sirotkin

DNF

Hamilton

Hartley

Ricciardo

Hulkenberg

Bottas

Vandoorne