Dit zijn de prijzen van de nieuwe Volvo XC90

Voor 80 mille heb je bijzonder veel keuze.

Volvo heeft zojuist de prijzen onthuld van de vernieuwde XC90. De Zweedse autofabrikant trok vorige week de doeken van de facelift en nu al laat het zijn potentiële klanten zien hoeveel euro’s ze straks mogen uitgeven. Laat je echter niet op het verkeerde been zetten door het aantal uitvoeringen, de bedragen liggen namelijk bijzonder dichtbij elkaar.

Dit is enigszins opmerkelijk, aangezien er toch aardige verschillen zitten tussen de verschillende aandrijflijnen van de vernieuwde XC90. Nog opmerkelijker: het instapmodel is tevens de krachtigste versie die je kunt bestellen. De hybride krachtbron van de T8 Twin Engine produceert 390 pk en kost 82.995 euro. De Inscription en R-Design uitvoeringen zijn ieder 5.000 euro duurder. Ook als zeszitter kost de XC90 T8 precies 87.995 euro.

Iets duurder dan de hybrideversie van de XC90 zijn de T5- en B5-viercilindermodellen. Beide uitvoeringen kosten tenminste 83.995 euro. De T5 heeft een benzinemotor die goed is voor 250 pk, de B5 wordt aangedreven door een dieselmotor met 48 volt- en KERS-technologie. Laatstgenoemde maakt onderdeel uit van Volvo’s nieuwe motorenreeks en levert op zijn best 249 pk. Zonder de extra kracht (14 pk) produceert de zelfontbrander 235 pk. Alle configuraties beschikken overigens over All-Wheel Drive.