Ricciardo raadt Sjaak Nieuwstad aan excrement te eten

Kritiek van Sjaak Nieuwstad zat hoog bij Daniel Ricciardo. De Ozzie slaat onbeleefd terug.

Daniel Ricciardo is een enigma gewikkeld in een mysterie. De Ozzie was ooit een hele goede F1 coureur. Sterker nog, in het originele seizoen van Drive to Survive, leek hij heel even het aanstormende nieuwe talent aan het firmament te zijn. Maar luttele jaren later, lijkt RIC meer op een uitgebluste veteraan die zijn beste tijd al lang gehad heeft. Dit terwijl hij 34 is. Niet jong voor F1 begrippen…Maar Alonso en Hamilton laten zien dat je dan in principe nog jaren vooruit zou moeten kunnen.

De basis voor zijn status als topper op de grid, legde RIC in 2014. Dat jaar versloeg hij als nieuwe man van Red Bull Racing zomaar teammaat en regerend viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Tevens won hij drie races dat seizoen. Niemand had dat echt zien aankomen. Ricciardo won het duel bij Toro Rosso maar nipt van Vergne. Velen betwijfelden of hij een waardig opvolger was van Mark Webber.

Een jaar later haalde Daniil Kvyat echter zomaar meer punten dan Ricciardo als diens nieuwe teammaat. Een beetje geflatteerd, dachten we destijds. Maar misschien wel het eerste teken dat RIC niet zo goed was als het leek, als we er nu naar kijken. Kvyat verdween en werd vervangen door Verstappen. Die DR3 in den beginne ook nog goed kon hebben. Tot ongeveer medio 2018. Vanaf dat moment kreeg VER de overhand.

Net als Vettel voor hem gedaan had, nam RIC de vlucht vooruit. Door twee overwinningen in het begin van dat jaar, waaronder een in Monaco, was hij nog steeds een gewild man in de paddock. Dat mondde uit in een lucratief contract bij Renault. Het leverde geen grote successen op, maar wel enkele podia. En RIC versloeg nu weer zijn teammaten, zij het nipt. Daar het Ocon en Hulkenberg betrof, beiden ook redelijk hoog aangeschreven, twijfelde echter nog steeds vrijwel niemand aan de kwaliteiten van RIcciardo zelf. En dus volgde opnieuw een lucratief contract bij McLaren.

Daar ging het echter, helemaal mis. En toch ook weer niet. Norris bleek veruit de betere van de twee McLaren-coureurs, geheel tegen verwachting in. Vaak was Ricciardo nergens. Maar gek genoeg, waren er die ‘momenten’. Zoals de bizarre overwinning in Monza, de eerste van het nieuwe McLaren onder Zak Brown. En sporadische stints zoals die in Mexico waar de honingdas opeens wel hard ging. Onbegrijpelijk.

Niemand was echter totaal verbaasd toen McLaren bekendmaakte voortijdig afscheid te willen nemen van DR3. De Ozzie leek het zelf ook niet meer te weten. Het leek wel alsof zijn talent was afgepakt door aliens op Space Jamesque wijze. Een jaar langs de kant werd echter een half jaar omdat Christian Horner zich nog steeds de goede dagen herinnert. En omdat Nyck de Vries verzoop bij het Red Bull B team. Resultaten voor een polsbreuk in Zandvoort waren daarna net voldoende om Ricciardo ook dit jaar de kans te geven.

Maar eigenlijk is er niks veranderd ten opzichte van de McLaren-dagen. Of nou ja, misschien een klein beetje. Ricciardo zit doorgaans niet ver van Tsunoda vandaan. Maar hij zit er bijna altijd achter. Behalve dan, op sommige bizarre momenten. Zoals voor de Sprint in Miami. Opeens vierde in de sprintkwalificatie en de sprintrace. Maar nergens in de hoofdrace. Op hetzelfde circuit. Zelfs als toeschouwer word je er een beetje gestoord van. Laat staan als je RIC zelf bent.

Het leek weer een anomalie te zijn zoals destijds in Monza. En dus brandde Sjaak Nieuwtad de Australiër dit weekend knokehard af zoals alleen de Canadees dat kan. Ricciardo moest maar opbokken, aldus Sjaak, die in Canada uiteraard wat meer aandacht krijgt. Het circuit waar op geracet wordt is immers vernoemd naar zijn vader, Giel Nieuwstad.

Uitgerekend op dat circuit, reed Ricciardo gisteren in Q3 naar P5. In Q2 zat hij nog achter Tsunoda, maar in Q3 was daar dan opeens weer even die snelheid. Sec genomen slechts twee tienden verwijderd van pole. Hoe dan…Daniel zelf snapt er waarschijnlijk ook niks van. Wel had hij wat woorden over voor Sjaak:

Eet poep. Daniel Ricciardo, keert niet de andere wang toe

Waarvan akte.