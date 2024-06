Tesla dreigt gescheiden man met boete van 50.000 Dollar

Tesla dreigt een gescheiden man met 50.000 Dollar boete als hij de Cybertruck verkoopt waar hij nu geen ruimte meer voor heeft. Maar neemt de pickup ook niet terug…

De Tesla Cybertruck is wellicht de bijzondere auto van de laatste decennia. Nu is dat niet per se een goed iets. De opvallend vormgegeven pickup van roestvast staal, is een beetje rough around the edges. Zowel letterlijk als figuurlijk. En dat is wel een dingetje, op een auto die bijna volledig bestaat uit harde ‘edges‘.

Desalniettemin is het natuurlijk ook een bizar hebbeding. Mensen stonden in de rij om er een te kopen. De verwachting was dan ook dat de eerste units dermate populair zouden zijn dat snelle handelaartjes ze voor een nog snellere winst zouden kopen en verkopen. Fabrikanten vinden dat soort praktijken echter niet leuk. Tesla probeerde het te mitigeren door de vroege kopers een boete van 50.000 Dollar in het verschiet te stellen als zij de pickup binnen een jaar verkopen.

Op zich niet gek, Ford en Porsche hebben vergelijkbare pogingen gedaan om het ‘flippen’ te voorkomen. Ferrari doet dat ook op haar manier, door speciale auto’s alleen aan te bieden aan mensen waarvan ze zeker weten dat ze die auto’s in een oversized humidor zetten. Nu heeft de Cybertruck zoveel problemen dat de units die stiekem toch op de ‘secundaire’ markt worden aangeboden, ‘maar’ 20.000 Dollar boven prijs af fabriek doen. Maar ja, afspraak is afspraak voor Tesla in dit geval, kennelijk.

Daar kwam ook kopert van het eerste uur Blaine Raddon achter. Hij bestelde een Cybertruck toen zijn leven er nog prachtig uitzag. En dat mocht ook allemaal van Tesla. Blaine had een huis met garage, een vrouw en dus een dikke Tesla in bestelling. Maar, inmiddels is Blaine gescheiden en woont hij in een appartementje. Je kent het wel. Yoga-leraar, goede scheidingsadvocaat…Blaine is dus de pineut. Hij heeft nu als schrale troost wel zijn Cybertruck voor terug…maar dit bakbeest past niet lekker op de parkeerplaats bij zijn bescheiden appartement.

De lol was er ook wel een beetje vanaf, dus deed Blaine een verzoek bij zijn Tesla Store om de auto terug te nemen. Je zou verwachten dat zij daar gezien de waarde van het ding wel voor open zouden staan. Maar kennelijk had deze Store daar geen zin in (zegt eigenlijk wel genoeg). Een scheiding zou niet de clausule voor ‘bijzondere omstandigheden’ triggeren om de auto terug te nemen. Maar wacht, er is meer!

Daarbij herinnerden ze Blaine aan de boete in het contract indien hij zou besluiten de unit zelf te verkopen. Nogal horkerig weer allemaal. Tegenover Business Insider geeft de eigenaar aan er geen grote problemen van te willen maken. Zijn buren vinden het oké dat de auto uit het vak puilt. Ze willen alleen niet aansprakelijk worden gesteld als ze de auto mochten beschadigen. Want ja, Amerika. Nu maar hopen dat Blaine uit frustratie niet een paar donuts doet met zijn Tesla, zoals een halve gare onlangs deed. Waarvan akte.