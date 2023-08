Dutch GP: Vrije training 1, Max door het grind

Ja we zijn los! We zijn begonnen met de Dutch GP vrije training 1. Wat is er gebeurd, wie is het snelst en wie ging eraf? Je leest het hier!

Het was je vast niet ontgaan, tenzij je onder een steen leeft, het is de Dutch GP dit weekeinde. Ook wij hebben je helemaal overspoeld met alle info die je maar zou willen weten rondom de Formule 1 Grand prix in Zandvoort.

Maar nu is het dan echt zover! Het is begonnen en we zijn los! Het is tijd voor de eerste vrije training. De tribunes zijn helemaal oranje gekleurd en iedereen is dus in Zandvoort geraakt. Ondanks de dreigende blokkades en verplicht met de bus en de fiets dus iedereen in de badplaats aangekomen.

Rookie

Alle teams moeten in het seizoen rookies laten rijden in de eerste vrije trainingen en vandaag heeft Ferrari Robert Mikhailovich Shwartzman in de auto van Carlos Sainz gezet. De Russische/Israëlische coureur mag het in deze vrije training gaan proberen.

Geen super goede vrije training voor Shwartzman. Hij krijgt dan ook de softs niet onder, die worden gespaard voor het echte werk voor Sainz.

ZANDvoort

De snelste rondetijd op Zandvoort staat met 1:08:885 op naam van Max Verstappen. Daar zullen ze in VT1 niet aan komen. De baan moet ook nog een beetje schoon gereden worden. Er is met wat wind van zee lekker wat zand op de baan belandt en dat moet eerst weg. De stofwolken komen onder auto’s vandaan.

Na een aantal rondes in de eerste vrije training van de Dutch GP zien we ook de ronde tijden relatief snel teruglopen als de baan lekker ingereden raakt. Max verstappen en Lewis Hamilton wisselen in het eerste deel van de vrije training elkaar af met de snelste tijd.

Problemen

Bij Ferrari geen lekkere Dutch GP vrije training 1. De tijden aan het begin van de vrije training laten veel te wensen over en dus wordt er halverwege flink aan de achtervleugels geklust in de pits.

Ook de Aston Martin van Lance Stroll moet in zijn eerste ronde al meteen weer naar binnen door een geluid wat niet de bedoeling is. De achterbody van de auto gaat er meteen af. Abort and come in klinkt het over de boordradio. Stroll komt niet meer de baan op. De verbrandingsmotor lijkt grote problemen te hebben.

Oude vos Fernando Alonso rijdt wel een paar rondjes buiten en rijdt door de grindbak en mag daarna ook naar binnen om naar de vloer te laten kijken. Hij kan wel de vrije training vervolgen.

Banden

Iedereen is begonnen op de harde band in de vrije training 1. Logan Sargeant is de eerste die na een half uurtje op de zachte band naar buiten komt en rijdt meteen de snelste tijd. Sergio Perez is de tweede op softs en rijdt in de Red Bull meteen weer een snellere tijd.

Max Verstappen blijft stug doorrijden op de harde band en rijdt daarmee misschien niet de snelste tijd, maar staat op die harde band met zijn rondetijden tussen de rijders op de softs.

Rode vlag

Gebeurd er dan nog wat. Nou Nico Hülkenberg rijdt op iets te koude banden zo op de één-na-laatste bocht door het grind in de bandenstapel. Een rode vlag. Geen ernstige zaken gelukkig, maar de ruimers mogen toch even in actie komen. De Haas wordt opgetakeld en dan houden we nog tien minuten over van de vrije training.

In die laatste tien minuten probeert Verstappen het alsnog op de zachte band. Goed druk op de baan en dan is het nog niet zo simpel om een snelle ronde te rijden. Er is ruimte voor Max en hij rijdt meteen een 1:11 op de softs. En dan staat hij dus weer met de snelste tijd bovenaan.

Onderweg naar de vlag in zijn laatste ronde pakt hij in de chicane nog even de grindbak mee. Werk voor de monteurs dus, maar hij kan wel zijn ronde uitrijden op weg naar de proefstart.

De tijden liggen dicht bij elkaar. Dat belooft wat voor de kwalificaties van morgen. We kijken er naar uit. Benieuwd of Max Verstappen vooraan mag starten en of hij de hattrick op Zandvoort kan volmaken.

De eerste data is weer verzameld tijdens de Dutch GP vrije training 1. Om 16 uur zitten we weer klaar voor vrije training nummer 2!

Dutch GP vrije training 1 de uitslag