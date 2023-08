Vrije Training 2 van de Dutch GP: Lando Norris aan kop

Tijd voor de vrije training 2 van de Dutch GP. Lees hier wie er het beste voorstaat voor de kwalificatie van morgen.

Na een niet zo verrassende eerste vrije training eerder vandaag ziet het er goed uit voor Max Verstappen. Met maar een paar rondjes op de zachte banden reed hij meteen een goede tijd. Jammer dat hij onderweg naar de vlag nog even een grindbak mee pakte, maar dat zal de pret niet drukken.

De Aston Martin van Lance Stroll had grote problemen met de verbrandingsmotor en tussen de twee vrije trainingen is de motor er af geweest en zijn de nodige onderdelen vervangen. Een volledige motorwissel was niet nodig. We zijn benieuwd of alle problemen voor Stroll voor vrije training nummer 2 zo verholpen zijn.

De sessie begint met rookwolken boven het circuit. Na de kwalificatiesessie van de Formule 2 was er een driftdemontstratie en de bandenrook dampt nog na. Wellicht heeft dat allemaal nog effect op de Formule 1 bolides.

Iedereen is al snel de baan op. De medium en de harde banden erop bij iedereen. Perez zet als eerste een snelle tijd neer. Max Verstappen is dus ook buiten, maar klaagt meteen over het verkeer. Alle twintig coureurs tegelijk op de 4,2 kilometer korte baan. Toch lukt het hem om daarna meteen weer de snelste tijd van het moment te noteren.

Rode vlag

Het gaat na tien minuten al mis als Oscar Piastri zich verslikt in de Hugenholtzbocht en zijn auto in de vangrail parkeert. Daniel Ricciardo die daarna op de bocht afkomt, mist de gele vlag en schrikt van de McLaren die stuk staat te zijn in de bocht en zet ‘m vervolgens ernaast in de muur. Beide op de harde band overigens.

Rode vlag vanwege dit Australische onderonsje dus. Vooral materiële schade, al bezeert Ricciardo ook zijn hand en pols. Hopelijk kan hij dit weekeinde nog wel vervolgen. Hij zou inmiddels met zijn arm in een mitella het circuit in Zandvoort hebben verlaten en onderweg zijn naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

De grote kranen doen hun werk, de auto’s van Piastri en Ricciardo worden van de baan gehaald, de barrières teruggeplaatst. Even een shout out naar de marshals die de baan in no time weer opruimen en alles weer klaar maken voor de hervatting.

Softs

De rode vlag wordt gebruikt door de meesten om de softs eronder te schroeven. Er is nog een dik half uur over voor deze sessie. Ferrari blijft overigens in het eerste deel van de sessie stug op de mediums rondrijden. Als ze maar lang genoeg hun eigen plan trekken krijgen ze vanzelf ook een keer gelijk. Ooit.

Nu de softs er voor velen onder zitten worden er steeds snellere rondetijden genoteerd. Lando Norris rijdt in zijn McLaren meteen de snelste tijd tot dan toe. Max Verstappen maakt in zijn eerste snelle ronde op de softs een klein foutje in de Hugenholtzbocht waardoor hij er te wijd uitkomt. Hij houdt hem wel op de baan maar komt daardoor niet aan de snelste tijd op dat moment.

Max is niet helemaal tevreden over de auto. De Red Bull doet wat gekke dingen achter. Misschien de remmen, misschien de voorvleugel. Verstappen weet het niet. Nog wat werk te doen dus.

Ferrari

Carlos Sainz rijdt zijn eerste rondjes in de tweede vrije training. In de eerste vrije training moest hij zijn stoeltje laten aan rookie Robert Shwartzman. Hij moet nog wennen aan de baan en pakt ook de grindbak mee in de chicane. Op dezelfde plek als Verstappen dat eerder vandaag vlak voor het vallen van de vlag deed. Ook Lance Stroll gaat hier nog een keer rechtdoor.

In de allerlaatste minuut vliegt hij nog uit bocht 13. Ook door het grind. Maar hij rijdt door en blijft buiten zodat hij na de vrije training 2 van de Dutch GP aan de proefstart mee kan doen.

Charles Leclerc is een rondje buiten, maar breekt zijn ronde af en gaat weer naar binnen. Vooralsnog staat hij daarmee op een twintigste plek. Als ook hij wisselt naar softs gaat het beter, maar vooralsnog zit er geen top tien in.

Lando Norris

Norris doet in zijn McLaren goede zaken. Waar teamgenoot Piastri de bocht mist rijdt hij in zijn auto gewoon een hele snelle tijd. Lange tijd staat hij bovenaan de lijst en blijkt zijn 1:11-er moeilijk te kloppen. De snelste tijd vandaag in vrije training 2 van de Dutch GP is voor McLaren, voor Lando Norris.

In sessie 1 ging Nico Hülkenberg eraf, en nu hij weer meerijdt in de tweede sessie gaat het niet voortvarend. Wellicht nog een beetje de spanning in het lijf.

Al met al geen superspannende vrije training 2 in Zandvoort. Benieuwd of Ricciardo kan kwalificeren en racen dit weekeinde. Anders staat reserverijder van AlphaTauri Liam Lawson klaar om het stuurtje over te nemen.

Sergio Perez klaagt aan het einde van de sessie over de temperatuur linksvoor. Het is veel linksaf op Zandvoort, dus het is goed banden managen op het Nederlandse circuit. Wie was daar ook al weer heel goed in?

Volledige uitslag vrije training 2 Dutch GP