Ricciardo: “Zat dichter bij Max dan statistiek suggereert”

De honingdas probeert de geschiedenis te herschrijven.

De afgelopen jaren was het een van de spannendste interne teamduels in de F1: Verstappen tegen Ricciardo. Dit komt mede door de positie die het team van Red Bull Racing bekleedde in de sport. Er waren wel meer interessante tweestrijden, zoals Perez versus Ocon bijvoorbeeld. Maar als luizen in de pels van Mercedes en Ferrari, konden zowel Daniel als Max zelfs sporadisch winnen als alles een beetje meezat. Dat maakt zo’n strijd toch net wat interessanter dan wanneer het gaat om maximaal een gelukkig podium.

Zoals bekend werd Max vier races na de start van het seizoen 2016 gebombardeerd tot de nieuwe man van Red Bull Racing. Gezien de omstandigheden waarin zijn voorganger het team verliet, moet het hem direct duidelijk zijn geweest dat er maar één manier was om dat zitje te houden: puike prestaties neerzetten. Dat deed Max dan ook vanaf het eerste moment, hoewel de statistieken aan het eind van het jaar uitwezen dat zijn ervaren teamgenoot Ricciardo hem nog net de loef af kon steken.

In de periode die volgde, keerde Max deze balans langzaam maar zeker om in zijn voordeel. In de zomer van dit jaar schotelden we je de keiharde statistieken voor tot op dat moment. Ricciardo had toen, over de hele periode dat de twee teamgenoten waren bezien, nog nét een beetje het voordeel. Met de kennis van nu weten we echter dat dit ‘meetmoment’ rondom het definitieve keerpunt lag. Ter herinnering, dit was het staatje vlak na de Grand Prix van Oostenrijk:

Sindsdien ging VER echter HAM en owneerde hij de Ozzie op alle fronten. In de tweede seizoenshelft moest de honingdas in de kwalificaties vrijwel steevast zijn meerdere erkennen in Max, met uitzondering van de sessies in Abu Dhabi en (pijnlijk genoeg) Mexico, waar Ricciardo de derde pole uit zijn carrière pakte. Het gemiddelde tijdsverschil valt overigens erg mee onder de streep (0,131 seconden volgens Autosport), maar de consistentie waarmee Max ‘kwalificatiebeest’ Daniel versloeg was desalniettemin indrukwekkend. In de races was het beeld zo mogelijk nog duidelijker: Verstappen reeg de podiums aan elkaar, terwijl Ricciardo niet meer verder kwam dan een aantal vierde plaatsen. De eindafrekening ziet er zodoende als volgt uit (de superscript ‘1’ staat voor technische malheur):

Ricciardo kan alleen nog schermen met zijn poles en snelste rondes, maar alle categorieën die écht tellen (overwinningen, podiums, punten en het kwali-duel) gaan naar Max Emilian. Puik wark van de Nederlander dus. Zoals het een sportman betaamt wringt dit alles duidelijk een beetje bij de Ozzie, die volgend jaar voor Renault uitkomt. Zozeer zelfs, dat hij excuses aan het ‘verzinnen’ is:

I am happy with how I’ve been this year and I certainly feel that the points and the qualifying tally don’t show the true picture. I don’t want to take the credit away from Max because he is getting better every year and he’s a top-level driver. There is no doubt that he is extremely fast and he’s not easy to beat on any day. But even on those days where he has outqualified me, I’ve still been comfortable with that and most of the time I’ve understood why. Sometimes I’ve taken my hat off and said that it was just a bloody good lap, but there have been other times, where there have been some issues and I’ve had some little things which haven’t quite gone my way. Long story short, I’m still comfortable with the year I’ve had. I’m happier than what the statistics show, let’s say that!

Ricciardo verwijst verder onder andere naar zijn vele technische uitvalbeurten om het verschil met Max te verklaren. En inderdaad, uit de statistieken blijkt dat RIC vaker met een rokende Red Bull te maken heeft gehad dan Max in races. Daar worden de pechgevallen in de kwalificaties dan nog niet eens bij opgeteld (deze gevallen zijn wel uit het kwaliduel gefilterd). We durven wel te stellen dat als de pechduivel in gelijke mate had toegeslagen Ricciardo over de héle periode minstens zoveel punten als Max gescoord had, maar om nou te zeggen dat dit het algemene plaatje van de tweede seizoenshelft wegpoetst? Wij zeggen ‘neen’. Enfin, wat denk jij, is de honingdas stiekem toch net zo goed als Max, of moet hij stilzwijgend accepteren dat hij op waarde geklopt is?