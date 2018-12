Bouwkwaliteit Tesla Model 3 nog steeds kut met peren

Vrolijk kerstfeest iedereen!

Op de dag dat er gemiddeld genomen de meeste lip service wordt gegeven aan de notie ‘vrede op aarde’, besluiten we maar eens een onderwerp aan te snijden dat totaal niet controversieel is en vooral geen heftige reacties oproept bij een bepaalde groep van ons gewaardeerde lezersgilde. De kerstdagen gaan immers om het opkroppen van meningsverschillen daar waar ze thuishoren: in de onderbuik, bedolven onder copieuze hoeveelheden everzwijn en wijn. Wie zijn wij dan om de hete aardappels nodeloos op te rakelen?

Zodoende gaan we het hebben over iets waar eigenlijk iedereen het wel over eens is, namelijk de crappy bouwkwaliteit van Tesla’s. Iedereen kent de voorbeelden wel: body panels die niet aansluiten, klinken die scheef zitten, deurrubbers die loslaten, auto’s die nieuw afgeleverd worden met gespleten A-pilaren, undsoweiter. Tesla heeft een aantal dingen goed voor elkaar, maar de bouwkwaliteit is niet een van die dingen. Misschien geen wonder ook, daar Elon besloot bepaalde standaard kwaliteitschecks in de industrie de prullenbak in te gooien omdat het productieproces zo awesome zou zijn dat deze niet nodig waren.

Nu de Model 3 op het punt staat en masse de Nederlandse markt te veroveren, is het wel interessant om dit issue nog eens te onderzoeken. Heeft Tesla de zaakjes inmiddels beter op orde, of heeft Porsche’s Mission-E baas nog altijd gelijk? Engineering Explained, een van onze favoriete youtube-kanalen, nam de proef op de som met een verse Model 3.

De bevindingen zijn niet geweldig. De auto werd afgeleverd met een aantal krassen op de koets. Dat zou je nog toe kunnen schrijven aan het vervoer, maar het waren niet de enige fouten in de lak. Er is ook duidelijk te zien dat er een behoorlijk fors stofdeeltje in de clear coat zit en hier en daar kampt de rode lak met orange peel. Ook de plaatwerkdelen zijn nog altijd niet echt netjes opgehangen. De panel gaps zijn inconsistent en hier en daar groter dan de Grand Canyon. Tevens zit er bijvoorbeeld hoogteverschil in de motorkap, die aan de rechterkant netjes op één hoogte zit met de bumper, maar aan de linkerkant dan weer wat lager ligt.

Positief puntje is dat bij dit exemplaar de chromen strips in ieder geval redelijk netjes op elkaar aansluiten, maar er valt dus nog altijd wel wat bouwkwaliteit-winst te behalen door Tesla. Haatreacties mogen overigens geplaatst worden onder de video van Engineering Explained op Youtube, die je hieronder kan begluren #flamesuiton.